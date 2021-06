Izrael zvolil za prezidenta Jicchaka Herzoga, syna bývalé hlavy státu

V parlamentu dalo Herzogovi hlas 87 poslanců. Jeho soupeřkou byla Miriam Perecová, kterou volilo 26 zákonodárců.



Agentury připomínají, že se o prezidentovi rozhodlo v době, kdy Izrael stále nemá po březnových volbách novou vládu.

Sestavuje ji Jair Lapid, který musí výsledek oznámit do středeční půlnoci. Pokud se mu záměr spojit širokou a velmi různorodou opozici podaří, Izrael bude mít poprvé po dvanácti letech kabinet, v němž nebude sedět Benjamin Netanjahu se svou stranou Likud.



Dosavadní premiér už Herzogovi ke zvolení poblahopřál. „Přeji mu jménem izraelských občanů štěstí. Děkuji Miriam Perecové za čestnou kandidaturu,“ sdělil Netanjahu.

Šedesátiletý Herzog bude jedenáctým prezidentem státu a Rivlina by měl vystřídat v červenci. Rodák z Tel Avivu vystudoval právo na Telavivské univerzitě a Cornellově univerzitě v USA.

Jeho otec Chaim, který pocházel ze severoirského Belfastu, byl prezidentem v letech 1983 až 1993. Jeho dědečkem byl rabín Jicchak Halevi Herzog, předválečný vrchní rabín Irska, a strýcem legendární ministr zahraničí z dob šestidenní války v roce 1967 Abba Eban.

Po službě v armádě Herzog pracoval v právnické firmě, kterou jeho otec založil. Do politiky se zapojil v roce 1999, kdy působil dva roky jako sekretář v kabinetu premiéra Ehuda Baraka. V roce 2003 byl zvolen poprvé do parlamentu, kde zasedal až do roku 2018.

V letech 2005 až 2011 byl ministrem bydlení a výstavby, cestovního ruchu či sociálních věcí. Je ženatý, má tři syny. Před sedmi lety navštívil Česko.

V minulosti vedl Stranu práce, ta už je však deset let v opozici. Herzog opakovaně kritizoval Netanjahua za malý či spíše žádný pokrok v mírovém procesu s Palestinci. Jednou o něm řekl, že je to „slabý premiér, který si vede dobře jako divadelní herec, ale špatně jako vůdce“. V roce 2015 také vyzval, aby se lidí, kteří prchají před válkou v Sýrii, ujal i židovský stát.