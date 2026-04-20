Izraelský voják v Libanonu rozmlátil sochu Ježíše, armáda čin potvrdila

  10:36
Na sociálních sítích se o víkendu objevila fotografie muže v uniformě, který ničí sochu Ježíše Krista v jižním Libanonu. Šlo o izraelského vojáka, potvrdila v pondělí izraelská armáda. Podle agentury AFP a libanonského deníku L’Orient-Le Jour (OLJ) se incident udál v křesťanské vesnici Debl. Izraelská armáda uvedla, že podobné činy nejsou v souladu s jejími hodnotami.
Izraelští vojáci stojí vedle vozidel Humvee při hlídce podél hranice s jižním Libanonem v Horní Galileji na severu Izraele. (17. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

„Zjistili jsme, že tato fotografie zobrazuje izraelského vojáka na misi v jižním Libanonu,“ napsala dnes izraelská armáda na sociální síti X. Dodala, že vůči pachatelům přijme příslušná opatření a že se k celé záležitosti postaví s maximální přísností.

Také izraelský ministr zahraničí Gideon Saar čin izraelského vojáka odsoudil a označil ho za hanebný a ponižující. „Jsem si jistý, že proti pachatelům tohoto opovrženíhodného činu budou přijata přísná opatření,“ napsal Saar na sociální síti X. „Omlouváme se za tento incident i všem křesťanům, jejichž city byly zraněny,“ dodal.

Libanon s Izraelem uzavřel dočasné příměří, oznámil Trump

Podle deníku OLJ není jasné, kdy byla fotografie pořízena. Na internetu se objevila v neděli odpoledne, když ji sdílel palestinský novinář Júnis Tíráví na síti X. Na snímku je vidět, jak izraelský voják rozbíjí hlavu sochy Ježíše Krista, která spadla nebo kterou předtím shodil z vysokého dřevěného kříže.

Akl Nadaf, starosta křesťanské obce Debl v jiholibanonském regionu Bint Džbajl, podle OLJ potvrdil, že socha pochází z této vesnice. „Nemůžeme potvrdit, co přesně se stalo. Kvůli přítomnosti izraelské armády nemáme přístup do místa, kde se kříž nachází,“ uvedl starosta. Agentura NNA dnes napsala, že izraelská armáda v oblasti zničila několik dalších domů.

„Pokud je tato fotografie skutečná a aktuální, tyto činy nejsou v souladu s hodnotami izraelské armády ani s chováním, které se od jejích vojáků očekává,“ uvedl na X mluvčí izraelské armády Nadav Šošani ještě předtím, než armáda potvrdila, že na fotografii je izraelský voják.

Nejde o první incident

Deník OLJ v této souvislosti připomněl i další ničení náboženských symbolů izraelskými jednotkami v jižním Libanonu. Například na podzim 2024 se izraelští vojáci natočili, jak znesvěcují klášter Dajr Mímás v regionu Mardžajún nebo sochu svatého Jiří v obci Járún.

Izraelská armáda vstoupila na jih Libanonu po dvou dekádách znovu v říjnu 2024, a to opět kvůli konfliktu s libanonským hnutím Hizballáh, který se tehdy vyhrotil v souvislosti s válkou Izraele v Pásmu Gazy.

Na základě první dohody o příměří z listopadu 2024 se měla izraelská armáda stáhnout, což neudělala. Tehdejší dohodu o příměří ale nedodržel ani Hizballáh, který z určené oblasti na jihu Libanonu nestáhl veškeré vojenské kapacity.

Konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem znovu zesílil letos na začátku března v souvislosti s válkou Izraele a USA proti Íránu, jehož je Hizballáh spojencem. Minulý týden ve čtvrtek oznámil americký prezident Donald Trump po telefonickém rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a libanonským prezidentem Josephem Aúnem desetidenní příměří mezi Hizballáhem a Izraelem, které ale zřejmě obě strany už porušují.

