Výbuch přežil z jednotky jen on. Hamás matce tvrdil, že jsem mrtvý, líčí voják

„Nálož ve druhém patře je umístěna, přepínám,“ hlásá do vysílačky mladý izraelský záložák Dor Almog v jedné z budov v uprchlickém táboře Maghází na severu Pásma Gazy. Pak se to zvrtlo. Mezitím, co instalovali výbušniny, byli dva vojáci zajišťující tým v tanku před budovou zabiti dvěma střelami z ručního protitankového granátometu. Následně se ozval ohlušující výbuch a nálože v budovách se odpálily. Uvnitř bylo 19 vojáků.

Dokážete popsat, jak to před výbuchem probíhalo?

Byla to jedna z těžších a zároveň zajímavých vojenských akcí, kterou náš tým za skoro tříletou službu dostal. Postupně jsme procházeli tábor Maghází nacházející se přibližně půl kilometru od hranice s Izraelem. Přesouvali jsme se budovu od budovy a zabezpečovali jsme je.

U jedné z budov jsme čekali, až Sajeret Matkal (průzkumná jednotka Izraelských obranných sil, jejímž úkolem je mimo jiné průzkum nepřátelského území a shromažďování informací o protivníkovi, pozn. red.) položí nálože na nosné zdi budovy. Já je v druhém patře kryl s kulometem Negev. Bylo něco před čtvrtou hodinou a vše probíhalo standardně.