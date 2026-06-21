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Izrael neustoupí z jihu Libanonu. Netanjahu trvá na bezpečnostní zóně

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  23:04
Izraelští vojáci zůstanou v bezpečnostní zóně na jihu Libanonu tak dlouho, jak to bude nutné, aby ochránili obyvatele severního Izraele před útoky proíránského hnutí Hizbulláh. V neděli to přislíbil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informoval server The Times of Israel (ToI).
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovoří během tiskové konference v...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovoří během tiskové konference v Jeruzalémě. (21. května 2025) | foto: Ronen ZvulunAP

Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)
Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)
Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)
Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)
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Vůdce Hizballáhu Naim Kásim naopak podle tiskových agentur odmítl jakoukoli izraelskou bezpečnostní zónu v jižním Libanonu. Problém hrozil, že zhatí mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem, které začaly ve Švýcarsku.

Izrael a Hizballáh se o víkendu ostřelovaly, o život přišlo několik izraelských vojáků a skoro tři desítky Libanonců. Vedení Izraele nicméně nařídilo armádě „zastavit palbu“, a to údajně pod silným tlakem USA, které se obávaly krachu rozhovorů s Íránem, poznamenal ToI.

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Izrael a Libanon se mezitím chystají na další kolo přímých rozhovorů ve Washingtonu, které by se měly konat v úterý. Armáda údajně prosazuje intenzivnější jednání v obavách, že rozhovory mezi USA a Íránem by mohly účinně narušit izraelskou schopnost zasáhnout proti Hizballáhu, dodal server.

Íránská doktrína je založena na nepřátelství proti Izraeli, přičemž Hizballáh je nejdůležitějším politickým a vojenským partnerem Teheránu v regionu. Íránské vedení chce tohoto spojence chránit za každou cenu, a proto podmiňuje trvalé ukončení války stažením Izraele z jižního Libanonu, poznamenala agentura DPA.

Nálety v Libanonu zabily nejméně 18 lidí. Izrael tvrdí, že cílil na Hizballáh

Izrael v neděli oznámil, že od pondělního rána zruší na severu země, u hranic s Libanonem, veškerá omezení shromažďování související s válkou s Hizballáhem, napsala agentura AFP s odvoláním na oznámení armády, vydané po útlumu bojů v jižním Libanonu. Toto oznámení AFP označila za možnou známku zmírnění napětí.

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