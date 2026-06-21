Vůdce Hizballáhu Naim Kásim naopak podle tiskových agentur odmítl jakoukoli izraelskou bezpečnostní zónu v jižním Libanonu. Problém hrozil, že zhatí mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem, které začaly ve Švýcarsku.
Izrael a Hizballáh se o víkendu ostřelovaly, o život přišlo několik izraelských vojáků a skoro tři desítky Libanonců. Vedení Izraele nicméně nařídilo armádě „zastavit palbu“, a to údajně pod silným tlakem USA, které se obávaly krachu rozhovorů s Íránem, poznamenal ToI.
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Izrael a Libanon se mezitím chystají na další kolo přímých rozhovorů ve Washingtonu, které by se měly konat v úterý. Armáda údajně prosazuje intenzivnější jednání v obavách, že rozhovory mezi USA a Íránem by mohly účinně narušit izraelskou schopnost zasáhnout proti Hizballáhu, dodal server.
Íránská doktrína je založena na nepřátelství proti Izraeli, přičemž Hizballáh je nejdůležitějším politickým a vojenským partnerem Teheránu v regionu. Íránské vedení chce tohoto spojence chránit za každou cenu, a proto podmiňuje trvalé ukončení války stažením Izraele z jižního Libanonu, poznamenala agentura DPA.
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Nálety v Libanonu zabily nejméně 18 lidí. Izrael tvrdí, že cílil na Hizballáh
Izrael v neděli oznámil, že od pondělního rána zruší na severu země, u hranic s Libanonem, veškerá omezení shromažďování související s válkou s Hizballáhem, napsala agentura AFP s odvoláním na oznámení armády, vydané po útlumu bojů v jižním Libanonu. Toto oznámení AFP označila za možnou známku zmírnění napětí.