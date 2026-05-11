Izraelští vojáci strčili do úst sochy Panny Marie cigaretu. Skončili za mřížemi

Na konci dubna izraelská armáda stáhla ze služby po podobném incidentu jiné dva vojáky. Izraelský voják, který v jižním Libanonu kladivem zničil sochu Ježíše Krista, a další, který ho při tom vyfotil, byli odsouzeni ke 30 dnům ve vojenské vazbě.
Izraelská armáda vstoupila na jih Libanonu po dvou dekádách znovu v říjnu 2024, a to opět kvůli konfliktu s libanonským hnutím Hizballáh, který se tehdy vyhrotil v souvislosti s válkou Izraele v Pásmu Gazy. Na základě první dohody o příměří z listopadu 2024 se měla izraelská armáda stáhnout, což neudělala.
Za zničení sochy Ježíše stihl izraelské vojáky trest. Armáda zajistila novou
Tehdejší dohodu o příměří však nedodržel ani Hizballáh, který z určené oblasti na jihu Libanonu nestáhl veškeré vojenské kapacity.
Válka mezi Izraelem a Hizballáhem znovu zesílila letos na začátku března v souvislosti s izraelsko-americkými útoky proti Íránu, jehož je Hizballáh spojencem. Navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna, Hizballáh útočí na izraelské vojáky a izraelská armáda provádí vzdušné údery v Libanonu a vydává nové výzvy k evakuacím libanonských vesnic.
1. května 2026