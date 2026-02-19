Znásilnili mě různými věcmi. Palestinští novináři líčí mučení v izraelských věznicích

  13:23
Palestinští novináři věznění v Izraeli žijí v podmínkách vykazujících mučení, špatné zacházení nebo jiné formy násilí. Zadržovaní novináři mluví o dlouhodobém držení v bolestivých polohách, bití, sexuálním násilí a psychickém zastrašování. Také jsou podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) neustále vystavováni hlasitým zvukům, jako je štěkot nebo zvuky bomb.
Věznice Gilboa v severním Izraeli

Palestinský novinář Ahmad Abdal Ál vzpomíná na okamžik, kdy začala hrát ohlušující hudba. Uvedl, že ho pět dní drželi v izraelské cele se zavázanýma očima. Svlékli ho a bili, zatímco z reproduktorů neúnavně zněly hlasité hebrejské a anglické písně. Pokaždé, když upadl do bezvědomí, ho podle jeho slov probral elektrický šok nebo rána, uvádí CPJ.

Další zajatý novinář, který si podle CPJ přál zůstat v anonymitě, pospal podobné zacházení v cele nazývané „disko místnost“. Izraelští vojáci mu svázali genitálie plastovými páskami a bili ho tak moc, až kvůli zranění močil krev. „Řekli mi, že už nebudu mužem,“ uvedl novinář.

Terčem nebyli novináři, ale kamera, říká Izrael o útoku na nemocnici

Ředitelka nevládní organizace Jodie Ginsbergová vyzývá mezinárodní společenství, aby jednalo, a zdůrazňuje rozsah a věrohodnost svědectví až 59 dotazovaných palestinských novinářů.

Mluvčí izraelské armády podle CPJ tvrdil, že se zadrženými „se zacházelo v souladu s mezinárodním právem“, a dodal, že ozbrojené síly „nikdy záměrně neútočily a nebudou útočit na novináře“ a že jakékoli porušení mezinárodního práva „bude předmětem vyšetřování“.

Izraelská vězeňská služba podle americké organizace uvedla, že podle jejích informací „k žádné takové události nedošlo“.

Hamás v Gaze mučí Palestince, ukazují záběry zveřejněné Izraelem

Novináři podle CPJ popsali nehygienické životní podmínky a zanedbání lékařské péče. Jeden ze zadržených, Sami Saí, uvedl, že byl ve vězení znásilněn různými předměty. Další z novinářů, Muhammad Atraš po propuštění nesměl pokračovat ve své práci. „Řekli mi, že pokud napíšu na sociálních sítích byť jen jednoduché ahoj, budou o tom vědět,“ řekl Atraš.

Většina z novinářů byla umístěna do administrativní vazby, která slouží jako neomezená policejní vazba, aniž by byli soudně stíháni. Podle CPJ značná část novinářů nemohla komunikovat se svými právníky.

94 zadržených za dva roky

Výbor na ochranu novinářů zaznamenal nejméně 94 palestinských novinářů a mediálních pracovníků zadržených mezi říjnem 2023 a lednem 2026. K dnešnímu dni bylo 30 z nich stále v izraelském vězení. Z mučení a násilí na uvězněných novinářích jsou podle organizace od roku 1992 nejčastěji obviněny země jako Írán, Izrael a Egypt.

Izrael zasáhl nemocnici, při útoku zemřeli i novináři. Nehoda, říká Netanjahu

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila více než 71 000 Palestinců.

Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Podle OSN Izrael v Gaze páchal genocidu, což Izrael odmítá.

Při izraelském úderu v Gaze zahynuli čtyři novináři Al-Džazíry, upřesnila stanice

Již na začátku loňského září přes 250 médií z více než 70 zemí společně upozornilo na zabíjení novinářů izraelskou armádou v Pásmu Gazy. Podle Reportérů bez hranic (RSF) izraelská armáda v Pásmu Gazy od října 2023 zabila přibližně 220 novinářů.

Znásilnili mě různými věcmi. Palestinští novináři líčí mučení v izraelských věznicích

