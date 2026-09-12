Velká Británie zavádí zákaz dovozu a sankce na zboží pocházející z izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu. Britský ministr zahraničí Ed Miliband v Dolní sněmovně oznámil, že tím reaguje na nelegální výstavbu a eskalující násilí osadníků vůči tamním Palestincům, jež podle něj ničí naděje na budoucí dvoustátní řešení konfliktu.
K chystanému britskému embargu, jehož přesné parametry se sice ještě dolaďují, ale v platnost má vstoupit v průběhu příštího roku, se okamžitě připojily také Francie a Kanada a podporu mu vyjádřila další více než desítka především evropských zemí.
Vláda Benjamina Netanjahua si ale nenechala nic líbit a do Spojeného království se tvrdě opřela.
Veřejně vyzval premiéra Benjamina Netanjahua, aby Izrael oficiálně uznal suverenitu Argentiny nad Falklandskými ostrovy a uvalil na Británii sankce za to, že toto území okupuje a těží tam ropu na úkor argentinského lidu.