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Izrael před volbami rozpoutal válku s Londýnem. Netanjahu už frustruje i USA

Tomáš Ratner
  20:00

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Kombinace snímků izraelského ministra zahraničí Gideona Saara (vlevo) a jeho britského protějška Eda Milibanda (vpravo). (1. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Izrael po britských sankcích na jeho zboží zavírá konzulát, vypovídá britské pracovníky a zakazuje vstup některým britským státníkům. Vyhrocený spor zároveň ukazuje na rostoucí napětí mezi Izraelem a některými jeho tradičními západními spojenci. Neobvykle zdrženlivě reagoval i Washington, kterému podle analytiků jednání Netanjahuovy vlády už leze na nervy.

Velká Británie zavádí zákaz dovozu a sankce na zboží pocházející z izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu. Britský ministr zahraničí Ed Miliband v Dolní sněmovně oznámil, že tím reaguje na nelegální výstavbu a eskalující násilí osadníků vůči tamním Palestincům, jež podle něj ničí naděje na budoucí dvoustátní řešení konfliktu.

K chystanému britskému embargu, jehož přesné parametry se sice ještě dolaďují, ale v platnost má vstoupit v průběhu příštího roku, se okamžitě připojily také Francie a Kanada a podporu mu vyjádřila další více než desítka především evropských zemí.

Vláda Benjamina Netanjahua si ale nenechala nic líbit a do Spojeného království se tvrdě opřela.

Veřejně vyzval premiéra Benjamina Netanjahua, aby Izrael oficiálně uznal suverenitu Argentiny nad Falklandskými ostrovy a uvalil na Británii sankce za to, že toto území okupuje a těží tam ropu na úkor argentinského lidu.

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Izrael před volbami rozpoutal válku s Londýnem. Netanjahu už frustruje i USA

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Kombinace snímků izraelského ministra zahraničí Gideona Saara (vlevo) a jeho...

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