Lhůta vypršela. Britský konzulát v Jeruzalémě končí, většina diplomatů opustí zemi

Izrael nařídil 8. září Británii, aby do 30 dnů zastavila provoz svého konzulátu v Jeruzalémě a stáhla své diplomaty. Reagoval tak na britské sankce týkající se izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu.
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V noci na čtvrtek pracovníci generálního konzulátu odstranili oficiální označení tohoto pracoviště.
Dvacítce britských diplomatů včetně generálního konzula podle Saara končí diplomatické pověření a opustí Izrael. Izraelské úřady nicméně povolily britské vládě pokračovat z budovy dosavadního konzulátu v omezené činnosti se sedmi diplomaty, dodal ministr.
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Saar ve čtvrtek také řekl, že obě strany se dohodly na pokračování dialogu mezi vládami, během něhož bude možné otevřít témata, která jsou pro ně důležitá. Šéf britské diplomacie Miliband rozhovory potvrdil, stejně jako to, že Británie během nich nepodnikne žádný reciproční krok.
Budova generálního konzulátu ve východním Jeruzalémě se neuzavře, ale bude známá jako mise Spojeného království, dodal Miliband.