Izrael věděl o plánech Hamásu už před rokem. „Příliš ambiciózní,“ vyhodnotil je

Dokument, který má zhruba čtyřicet stránek, získaly izraelské bezpečnostní síly více než rok před útokem ze 7. října. Plán sice neuváděl datum, kdy chce Hamás provést úder na izraelské území, některé pasáže dokumentu však s velkou přesností líčí to, co se nakonec stalo 7. října, píše list The New York Times, který se s dokumentem seznámil.

V izraelských bezpečnostních kruzích text získal název Jerišská zeď. Popisuje například taktiku, kterou Hamás použil pro vniknutí na izraelské území. Podle dokumentu vypálení velkého množství raket mělo odvést pozornost izraelské armády, zatímco bezpilotní prostředky ničily bezpečnostní kamery a automatické zbraně rozmístěné u hranice s Pásmem Gazy.

Díky tomu mohli ozbrojenci hnutí Hamás ve velkém počtu překonat bezpečnostní bariéry na hranici s Izraelem, kde pak zabili přes 1 200 lidí a dalších zhruba 240 odtáhli s sebou zpět do Gazy.

Izraelští bezpečnostní analytici a vojenští velitelé nicméně plán na útok před rokem vyhodnotili jako příliš ambiciózní a mimo bojové schopnosti, které podle nich mohl Hamás nasadit. Podle představitelů armády a tajných služeb nebylo ani jasné, zda vedení teroristického hnutí plán skutečně schválilo.

Postoj se nezměnil ani po varování analytičky z prestižní rozvědné skupiny 8200, která v červenci letošního roku poukázala, že vojenská cvičení hnutí Hamás plně odpovídají scénáři popsaném v dokumentu. Jeden z důstojníků divize izraelské armády, která měla na starost situaci v Pásmu Gazy, označil dokument za výplod fantazie, což daná analytička odmítla.

„Je to plán na zahájení války,“ uvedla v emailové korespondenci, se kterou se deník rovněž seznámil. Podle NYT dokument obsahuje i mnoho podrobností o vojenských základnách a infrastruktuře izraelské armády v okolí Pásma Gazy, což vyvolává otázky, jak palestinské hnutí dokázalo získat tak velký počet informací.

List také poukazuje, že představitelé izraelské armády přiznávají, že posílení jednotek rozmístěných u Pásma Gazy by bývalo mohlo zmenšit dopad útoku hnutí Hamás na civilní obyvatelstvo.

Už krátce po masakru izraelská média informovala, že šéf egyptské rozvědky Abbás Kámil varoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahu o možném útoku z palestinského Pásma Gazy na Izrael deset dní před tím, než k němu nakonec došlo. Izrael údajně situaci zlehčoval. Netanjahuův úřad tuto informaci označil za nepravdivou.

