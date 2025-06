Proč Izrael zaútočil, když byl Írán uprostřed jednání o svém jaderném programu?

Když zpravodajské služby a vojenská rozvědka varovaly, že je Írán velmi blízko k výrobě bomby, Izrael musel zareagovat. Upřímně řečeno, nevíme, kam to povede, kde to skončí. Ale v danou chvíli Izrael podle všeho neměl jinou volbu. Nyní se během každých několika hodin útoků přesvědčujeme, že Teherán je po zuby ozbrojený. Také víme, že Írán je schopen zasáhnout strategické cíle. To je pro Izrael neakceptovatelné. Právě proto se naše ozbrojené síly zaměřují nejen na jaderné infrastruktury, ale i raketové základny, výrobní linky a sklady – abychom tuto hrozbu neutralizovali.

Vyhýbají se útokům na americké, britské nebo francouzské cíle, protože dobře vědí, že by tím vážně ohrozili svou bezpečnost. Íránci nejsou hloupí.