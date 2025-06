Íránci bombu nevyrobí. Zničeno je zázemí i výroba, míní Netanjahuův exporadce

Bývalý poradce Netanjahua Yaakov Amidror hodnotí výsledky konfliktu jako strategické vítězství pro americko-izraelskou alianci: „Íránský jaderný program utrpěl devastující ránu. Bez Fordó a dalších zničených zařízení bude obnovení jaderných kapacit trvat roky, pokud to vůbec bude možné,“ komentuje pro iDNES.cz. Shoduje se s ním i prezident Donald Trump, podle kterého je zařízení „zdemolované“.

Írán také přišel o konverzní zařízení potřebné k převádění uranového plynu na kov, což je klíčový proces pro výrobu jaderné bomby. Bez těchto zařízení nemůže islámská republika využít své zásoby obohaceného uranu k vojenským účelům, domnívá se Amidror.

Současně byly zničeny klíčové obohacovací komplexy, včetně Fordó a dalších podzemních zařízení, která představovala páteř íránského jaderného programu. „Írán sice stále disponuje více než 400 kilogramy obohaceného uranu, ale bez infrastruktury k jeho využití je to jen drahý kov,“ dodává generál.

Yaakov Amidror Bývalý šéf izraelské vojenské rozvědky (AMAN) a národní bezpečnostní poradce premiéra Netanjahua v letech 2011–2013.

Expert na strategii a bezpečnost se specializací na Blízký východ, asymetrické konflikty a íránské hrozby, s více než 30 lety zkušeností v armádě.

Nyní působí v think-tancích jako Jerusalem Institute for Strategy and Security.

Formální a slabá reakce Íránu může v regionu zahájit i diplomatické změny. Generál Amidror mluví o možném návratu Abrahamovských dohod, které Donald Trump inicioval během svého prvního volebního období. „Mnoho zemí na Blízkém východě se Íránu obávalo. Když nyní vidí jeho oslabení a ponížení, dává jim to větší svobodu k uzavření míru s Izraelem.“

Zároveň však upozorňuje, že stále zůstává otevřená palestinská otázka a válka v Gaze oslabila podporu Izraeli. Přesto je podle něj v dlouhodobém zájmu například Saúdské Arábie uzavřít mír s Izraelem a dosáhnout stability v regionu, protože chce celou oblast ekonomicky pozvednout.

Trumpova rozdílná politika

Rozdílný přístup Spojených států vysílá signál i mimo Blízký východ, domnívá se americký vládní poradce Harley Lippman. „Amerika ukázala, že je ochotna použít sílu k prosazení svých zájmů, ale také že dokáže rychle deeskalovat situaci, když je to potřeba. To je vzkaz nejen pro Írán, ale i pro Čínu ohledně Tchaj-wanu,“ vysvětluje pro iDNES.cz.

Harvey Lippman Od roku 2022 člen rady MEPPA (Middle East Partnership for Peace Act), podílí se na podpoře izraelsko-palestinských občanských a ekonomických iniciativ; dříve působil v Komisi pro ochranu amerického kulturního dědictví v zahraničí (jmenován už za prezidenta George W. Bushe). Filantrop financující humanitární projekty, například záchranu památek holocaustu a dětské centrum v Kambodži

Členem poradních rad na Yale School of Management a Columbia SIPA.

Šéf Bílého domu si stojí za tím, že roli mediátora a zároveň zapojeného účastníka války zvládly USA na výbornou. „Izrael i Írán chtěly válku zastavit, a to stejně! Bylo mi velkou ctí zničit všechna jaderná zařízení a kapacity a poté ZASTAVIT VÁLKU!“ napsal v úterý Donald Trump na sociální síti TruthSocial.

Trumpova postava jako aktivního účastníka po boku Izraele je dána jeho nepředvídatelností a ochotou použít sílu, domnívá se Lippman. „Na rozdíl od Bidenovy administrativy, která se zaměřovala na ‚správu‘ konfliktu, Trump ukázal ochotu jednat rozhodně, ale také diplomaticky zasáhnout v pravý moment,“ hodnotí expert.

Izraelský premiér Netanjahu se posledních 15 let snažil přesvědčit americké hlavy státu, že pouze jejich vojenský zásah může zničit íránský jaderný program. „Ačkoliv Trump vedl předvolební kampaň v duchu neúčasti v ‚nekonečných válkách‘, průzkum ukázal, že 65 procent jeho nejsilnějších příznivců podpořilo bombardování íránských jaderných zařízení,“ upozorňuje expert.

Íránský režim vydrží

Co se týče íránských prodloužených rukou v regionu, tak ty také oslabily. „Některé jsme vojensky degradovali, jiné se bojí zaútočit,“ říká expert. „Hamas už není relevantní hrozbou, i když s ním dál bojujeme v Pásmu Gazy. Hizballáh přišel o syrské zázemí a zůstává izolovaný v Libanonu. Je schopný, ale ví, že náš protiútok by byl devastující.“

Největším překvapením je Irák. „Od listopadu nedovolil žádné íránské milici zaútočit na Izrael. Dokonce zabránil i přesunům íránských sil do Sýrie. I ti nejbližší Teheránu pochopili, že je oslabený. Vše záleží na konkrétní skupině, ale trend je jasný – jejich síla upadá,“ míní generál.

Pád íránského režimu jsou však podle něj pouze „příjemná slova“. Amidror se domnívá, že jen tak nepadne. „Írán je nyní velmi křehký stát na jedné straně a velmi silný na straně druhé. V zemi existuje mnoho menšin a problémů, ekonomika je ve velmi špatném stavu, ale režim je velmi krutý a připraven přijmout jakékoli opatření k potlačení pokusu o svržení.“

Právě z toho důvodu v Íránu neexistuje žádná opozice. Pád režimu tak není na pořadu dne. Avšak věří, že stále více oslabuje, což Izraeli vyhovuje. „Chceme slabý režim, který dělá vše pro přežití a nemá energii, čas ani schopnost myslet na to, jak útočit. To bylo také účelem těchto útoků,“ objasňuje. Změnu režimu si nepřeje ani Donald Trump, podle kterého by se země ocitla v chaosu.