Netanjahuův soudný den se blíží. Útok Hamásu umocnil odpor Izraelců k vládě

Jednomu z ministrů izraelské vlády byl odepřen vstup na nemocniční návštěvu. Na osobní strážce dalšího ministra chrstl kávu pozůstalý. Třetí ministryni lidé nadávali do „zrádkyň“ a „hlupaček“, když přišla utěšit rodiny evakuované během hrůzných chvil.

Hněv veřejnosti kvůli přibližně 1 400 izraelským obětem na životech ještě podpořila Netanjahuova sebeprezentace jako churchillovského stratéga, který předvídal hrozby pro národní bezpečnost.

Roli hraje také rozdělení společnosti v letošním roce, kdy se Netanjahuova nábožensko-nacionalistická koalice pokoušela prosadit justiční reformu, která vyvolala odchod některých vojenských záložníků a vyvolala pochybnosti o připravenosti k boji, které se nyní podle některých potvrdily krví.

„Debakl v říjnu 2023“, zněl titulek v nejprodávanějším deníku Jediot Achronot, který měl připomenout izraelské selhání při předvídání dvojité egyptské a syrské ofenzivy v říjnu 1973, které nakonec vedlo k rezignaci tehdejší premiérky Goldy Meirové. Tento pád znamenal konec nadvlády Meirové středolevé Strany práce. Novinář a výzkumný pracovník Amoc Asa-El z jeruzalémského institutu Shalom Hartman Institute předpověděl podobný osud Netanjahuovi a jeho dlouho dominující konzervativní straně Likud.

„Nezáleží na tom, jestli bude vyšetřovací komise, nebo ne, nebo jestli přizná vinu, nebo ne. Záleží jen na tom, co si myslí ‚běžní Izraelci‘ - a to je, že jde o fiasko a že za něj nese odpovědnost premiér,“ řekl Asa-El. „Odejde a s ním i celý jeho establishment,“ dodal.

Hlasování by ustoupilo před jednáním

Průzkum veřejného mínění v deníku Maariv ukázal, že 21 procent Izraelců si přeje, aby Netanjahu zůstal premiérem i po válce. Šedesát šest procent uvedlo „někoho jiného“ a 13 procent nebylo rozhodnuto.

Kdyby se volby konaly dnes, přišel by podle průzkumu Likud o třetinu křesel, zatímco centristická Strana národní jednoty Netanjahuova hlavního rivala Bennyho Gance by se o třetinu rozrostla - což by mu zajistilo nejvyšší vládní post.

Izraelci si však nyní hlasování nepřejí. Chtějí jednat, a protože protiofenzíva přerůstá v potenciální pozemní invazi, Ganc, bývalý vojenský velitel, odložil politické rozdíly a společně s Netanjahuem vytvořil mimořádný kabinet.

Netanjahu, zaneprázdněný jednáním s nejvyššími představiteli a zahraničními velvyslanci, omezil svá setkání s veřejností. Bez přítomnosti televizních kamer se setkal s příbuznými asi 200 rukojmí zajatých v Gaze. Uprostřed rostoucího rozhořčení navštívila jeho manželka jednu truchlící rodinu.

Netanjahu také dosud neučinil žádné prohlášení o osobní odpovědnosti - i když jeho nejvýše postavený generál, ministr obrany, poradce pro národní bezpečnost, ministr zahraničí, ministr financí a šéfové zpravodajských služeb přiznali, že nedokázali předvídat a zabránit nejhoršímu útoku na civilisty v dějinách Izraele.

Izrael získal pro svou protiofenzívu hlasitou podporu Západu. Ta se může vytratit, pokud pozemní invaze v Gaze ztroskotá na rostoucích palestinských obětech a vojenských ztrátách.

Válka by také mohla narušit dva pilíře Netanjahuovy zahraniční politiky: mír se Saúdskou Arábií, který je nyní u ledu, a krocení Íránu, který útok Hamásu oslavuje jako vítězství blízkovýchodní osy, která přísahala, že Izrael zničí.

Politické příměří by nahrálo Netanjahuovi

Vojenští stratégové tvrdí, že válka v Gaze, jejímž deklarovaným cílem je zničení Hamásu, může trvat měsíce. Netanjahu by po dobu jejího trvání těžil z politického příměří, řekl Asa-El. Zda premiérovi vydrží zdraví, je jiná otázka. V červenci, kdy přibylo protestů proti justiční reformě, mu byl voperován kardiostimulátor. V sobotu mu bude 74 let.

Asa-El si povšiml pohrdání, které se sneslo na některé ministry kabinetu, a dodal, že se zdá, že ve vládní koalici se již objevují trhliny.

„Na ulici slyšíte lidi, kteří jsou přirozenými příznivci Likudu, jak o nich mluví s jednoznačným nepřátelstvím,“ řekl. „Hněv bude jen narůstat a tato zjevná Netanjahuova snaha vyhnout se vlastní odpovědnosti lidi jen rozčiluje. On se prostě nedokáže přinutit říct: ‚Podělali jsme to‘,“ dodal.