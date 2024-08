Izraelci čekali odvetný útok Íránu. I psychoteror je součástí války

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Od spolupracovnice MF DNES v Izraeli - Izraelci ani do pondělního večera nezalezli do krytů. Země fungovala, i když byla přijata řada bezpečnostních opatření. Všechny výrobní podniky na severu se zbavily látek, které by při útoku mohly explodovat, například čpavku, který se používá při chlazení. Muzeum Izrael přeneslo své nejcennější kousky do krytů. Moment po západu slunce v pondělí Izraelci očekávali s napětím, nejen kvůli začátku postního dne Tiš’a Be’av. Očekávali útok Íránu.