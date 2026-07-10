Do konce mistrovství ve fotbale žádná válka s Íránem nebude. To Trump nedovolí, říkal mi ve čtvrtek student informatiky Asaf. To když už déle než půl dne jeden za druhým padaly výroky šéfa Bílého domu, že Íránci jsou banda šmejdů a že s nimi žádnou dohodu nechce. Mezitím se obě strany ostřelovaly, tedy Íránci mířili na Bahrajn a Kuvajt, americké spojence v Zálivu, zatímco Američané likvidovali íránské obranné a radarové systémy.
Děti mají úplně zničené zuby, jak jim v noci skřípou: některé jsou ve strašné tenzi.