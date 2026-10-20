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Izraelci jsou čím dál víc odříznutí od světa. Teď musí i řešit, s kým letět, aby doletěli

Dagmar Langová
  11:00
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Pilot Smit Machchhar, kapitán letu FZ 1073 společnosti flydubai, se stal motivem pro písečné umělecké dílo. | foto: Profimedia.cz

Od naší spolupracovnice v Izraeli - Poslední týdny se na izraelské nebe vrátilo více aerolinek, ale stále děsí terorismus i další válka. Izraelci tak musí řešit, s kým letět, aby doletěli. Jistotu spatřují ve svém dopravci EL AL, ten má však v napjaté situaci převis poptávky a ceny letenek u něj v některých termínech stoupají výš než letadla.

Instalatér s vizáží hlavního hrdiny Faudy, za doprovodu znělky tohoto izraelského seriálu, v jedné ruce hasák, v druhé instalatérský zvon. Se slovy: „Stavím se mezi jedenáctou a sedmou“ (obvyklá reakce izraelských řemeslníků při objednávce jejich práce – pozn. red.) vtrhne do pilotní kabiny a zneškodní pilota-teroristu. Tak minulý týden pojal satirický pořad Úžasná země incident s ománským pilotem, který se před pár týdny pokusil s letadlem společnosti flydubai mířícího do Tel Avivu způsobit masakr.

Stále nebyly obnoveny lety do Spojených arabských emirátů. SAE v současné době odmítají akceptovat umístění izraelských bezpečnostních složek na svých letištích – byť tento systém funguje v řadě jiných zemí světa.

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