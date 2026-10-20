Instalatér s vizáží hlavního hrdiny Faudy, za doprovodu znělky tohoto izraelského seriálu, v jedné ruce hasák, v druhé instalatérský zvon. Se slovy: „Stavím se mezi jedenáctou a sedmou“ (obvyklá reakce izraelských řemeslníků při objednávce jejich práce – pozn. red.) vtrhne do pilotní kabiny a zneškodní pilota-teroristu. Tak minulý týden pojal satirický pořad Úžasná země incident s ománským pilotem, který se před pár týdny pokusil s letadlem společnosti flydubai mířícího do Tel Avivu způsobit masakr.
Stále nebyly obnoveny lety do Spojených arabských emirátů. SAE v současné době odmítají akceptovat umístění izraelských bezpečnostních složek na svých letištích – byť tento systém funguje v řadě jiných zemí světa.