Lidé se i zbláznili. Trauma po masakrech Hamásu je pro Izraelce obrovské

V kavárně k nám přišel ke stolu a začal nám říkat, jak si tu tak klidně můžeme sedět, když jinde Izraelci umírají,“ vypráví mi sedmdesátiletá Zosia, co se jí nedávno stalo v Tel Avivu. „Představ si, on plakal,“ dodává zděšeně. Zosia má výčitky, ale: „Copak to jde se pořád tak strachovat a trápit?“