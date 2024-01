Izrael navrhuje umělý ostrov u Gazy. Radši řešte tamní oběti, opáčil Borrell

Borrell v pondělí večer uvedl, že jim šéf izraelské diplomacie prezentoval „dvě zajímavá videa“. „Jedno bylo o umělém ostrově, myslím, že to měl být přístav. A pak tam bylo druhé video o vybudování železnice spojující Blízký východ s Indií. Myslím si ale, že ministr mohl využít svůj čas lépe a zaměřit se na bezpečnost své země a počet obětí v Gaze,“ dodal.

Izraelský ministr zahraničí, který byl dříve i ministrem dopravy, prosazuje výstavbu umělého ostrova u pobřeží Pásma Gazy už několik let. Podle něj by se tak mohla vylepšit ekonomická situace zablokované pobřežní oblasti a mohlo by dojít k jejímu opětovnému spojení se zbytkem světa.

Izraelský zástupce o vybudování ostrova hovořil ve svém úvodním slovu, které doplnil i prezentací. Během ní představil projekty, které by podle jeho slov „umožnily budování nové infrastruktury a eliminovaly bezpečnostní hrozby“.

Britský list The Guardian napsal, že Katz rovněž naznačil, že by na ostrov měli být přesunuti obyvatelé Pásma Gazy. Podle diplomatických zdrojů ale nic takového nezaznělo. „Takovou věc nikdy neřekl, takový plán neexistuje,“ odmítlo tvrzení britského deníku i izraelské ministerstvo zahraničí.

Katz podle listu The Times of Israel ministrům pouze ukázal plán na vybudování přístavu pro Gazu, který by se nacházel na umělém ostrově, aby bylo možné kontrolovat zboží, které do oblasti proudí.