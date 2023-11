Hamás videi rukojmích manipuluje a týrá, Izraelcům dochází trpělivost s vládou

„Benjamine Netanjahu, jsme v zajetí Hamásu už 23 dní,“ říká čtyřiačtyřicetiletá Dani Aloniová na videu. „Osvoboďte nás prosím, ať se můžeme vrátit k našim rodinám, osvoboďte palestinské vězně. Proč nás bombardujete, chcete nás zabít?“ ptá se, zatímco vedle ní sedí další dvě unesené ženy.

Jestli video skutečně vzniklo v pondělí, nebo jestli ho radikálové předtočili s cílem zveřejnit ho v tento den, nelze říci. Ze záběrů není jasné, jestli se rukojmí nacházejí v tunelech Hamásu, nebo v některé z budov v Pásmu Gazy.

Teroristé Aloniovou zajali společně s pěti dalšími členy její rodiny, včetně tříletých dvojčat, v kibucu Nir Oz během útoku ze 7. října. „Nikdo nám nepřišel pomoci, nikdo nás nehlídal. Slíbili jste, že nás všechny osvobodíte. Místo toho ale neseme následky vašeho politického a vojenského selhání,“ vzkázala Aloniová izraelským představitelům na záběrech.

Zveřejnění videa vyvolalo v Izraeli nával emocí. Premiér Netanjahu záběry označil za „krutou psychologickou propagandu“ a přirovnal Hamás k Islámskému státu. „Děláme vše pro to, abychom unesené dostali domů,“ slíbil.

Podle historika z Hebrejské univerzity Dannyho Orbacha jsou si Izraelci vědomi toho, že teroristé hrají na city. Každý v Izraeli si pamatuje Gilada Šalita, vojáka zajatého Hamasem v roce 2006 a osvobozeného v roce 2011 výměnou za tisíc palestinských vězňů. Nyní Hamás žádá propuštění šesti tisíc trestanců.

„Hamás se snaží zvýšit poptávku, chce přimět Izraelce, aby tlačili svou vládu k příměří a jednání, aby zůstal u moci a dočkal se osvobození vlastních vězňů z izraelských vězení, řekl Orbach listu The Washington Post (WP). „Izraelcům není třeba říkat, že to, co říkají rukojmí, jsou slova Hamásu. Všem, kromě důvěřivých lidí, je jasné, že unesení jsou pod velkým tlakem,“ dodal.

Podle Ronniho Shakeda z Institutu Harryho S. Trumana v Jeruzalémě vypadalo video uspěchaně a Hamás jej možná pořídil rychle v reakci na nedělní záchranu izraelské vojákyně Ori Megidishové. Hnutí nicméně podle Shakeda stále ví, co dělá. „Izraelce záběry třesoucích se žen šokovaly. Záleží jim více na osudu unesených než na výsledku války,“ řekl WP.

Příbuzným dochází trpělivost

Izraelská armáda identifikovala už 239 rukojmích zadržovaných v Gaze. Hamás dosud propustil jen čtyři z nich – dvě izraelské ženy a dvě americko-izraelské občanky. Političtí vůdci Hamásu o osvobození rukojmí jednají se zprostředkovateli Egyptem a Katarem.

Ačkoli izraelská vláda stále ujišťuje veřejnost, že může ve válce s Hamásem dosáhnout dvou cílů současně – svrhnout radikální vládce Gazy a zachránit rukojmí – jejich příbuzní se obávají, zda se tyto záměry mohou skutečně střetnout. Zničení Hamásu vyžaduje pozemní operaci nebývalé intenzity s rizikem ublížení izraelským rukojmím, píše agentura AP.

Podle ní začínají být rodiny rukojmích na vládu nahněvaní. „Už nečekáme,“ řekl jí v pondělí Malki Shem-Tov, jehož jednadvacetiletý syn Omer je držen v Gaze. „Chceme, aby byli dnes všichni zpátky u nás. Chceme, aby si ve vládě představili, že to jsou jejich děti,“ řekl.

Jak by záchranná mise mohla vypadat, izraelská armáda zatím nepopsala. Podle veterána Mosadu Davida Meidana, který se podílel na výměně Šalita, se ale příležitost osvobodit izraelské rukojmí rychle uzavírá.

„Hamás má zájem o dohodu o propuštění zajatých dětí, žen a starých lidí. Pokud s tím ale budeme čekat až po válce, mnoho rukojmích už nebude naživu,“ řekl deníku Haarec. „Ano, rozhovory s Hamásem jsou těžké. Ale myslím si, že v tuto chvíli by bylo jednodušší přimět Hamás, aby souhlasil s humanitární dohodou – dát jim něco v humanitární oblasti. To může být k prvním krokem k závěrečné dohodě,“ domnívá se Meidan.

Zatímco v případě Šalita ani nejvyšší představitelé Hamásu netušili, kde přesně se nachází, nyní je takový rozsah utajení nemožný. „Zejména proto, že jsou tam děti a senioři. Kromě toho si myslím, že Hamas má v tuto chvíli zájem na propuštění zajatců, aby si napravil image poškozenou masakrem civilistů. Hodilo by se mu propustit skupinu lidí, která je pro něho v tuto chvíli zátěží, co se týče image i provozu,“ míní Meidan.