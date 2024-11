Jen aby se moc nedivili. Izrael slaví Trumpovo vítězství jako i svou výhru

„Izrael musí dokončit, co začal. Musí s tím skoncovat rychle. Izrael prohrává PR válku kvůli snímkům, které přicházejí z Gazy. Je třeba vrátit se do normálu. Nejsem si jist, jestli se mi líbí způsob, jakým to dělají. Musí zvítězit, ale trvá jim to dlouho,“ řekl na jaře Trump.

Jeho postoj k bojům v Pásmu Gazy, kde Izrael už více než rok válčí proti Hamásu, byl během předvolební kampaně proměnlivý. V říjnu na shromáždění v Pensylvánii kritizoval prezidenta Joe Bidena za to, že po Netanjahuovi chtěl, aby se držel vůči Hamásu a Íránu přece jen zpátky.

„Bibi ho neposlechl a jeho země je v mnohem silnější pozici než před několika měsíci. Něco takového ještě nikdo nezažil,“ řekl v narážce na izraelskou likvidaci vedení libanonského hnutí Hizballáh.

USA jsou klíčovým spojencem Izraele. Američané se zapojili do jeho obrany při dvou vzdušných útocích Íránu, spojence Hamásu i Hizballáhu.

Bidenova vláda se ale také výrazně snažila o dosažení příměří mezi Izraelem a Hamásem, které by umožnilo širší humanitární pomoc v Pásmu Gazy a návrat rukojmí unesených Hamásem při jeho krvavém útoku na jižní Izrael loni v říjnu. Mezi těmi je dosud i sedm amerických občanů. Nejméně tři z nich jsou ale zřejmě už po smrti.

„Každý, kdo miluje Izrael, je blázen, když volí demokraty,“ uvedl na jednom z dalších mítinků Trump a prohlásil, že každá teroristická organizace, která drží americká rukojmí, zaplatí „velmi vysokou cenu“.

Mír ještě před inaugurací, chce Trump

Na konci října nicméně Netanjahuovi řekl, že pokud ve volbách zvítězí, očekává od něho, že válku v Gaze i vojenskou operaci v Libanonu ukončí nejpozději do jeho lednového nástupu do funkce. Zbytkové izraelské operace by zřejmě mohly pokračovat.

Takový požadavek by ale podle portálu The Times of Israel (TOI) mohl vést ke sporu mezi Izraelem a USA. „Pro rychlé ukončení války existují vnitropolitické překážky,“ řekl mu nejmenovaný izraelský představitel.

Netanjahu naznačil, že Izrael ještě není ve fázi ukončení konfliktu. V jeho vládě navíc panuje téměř jednomyslný nesouhlas s tím, aby se Palestinská samospráva podílela na správě Gazy.

„Netanjahu zvládl střety s demokratickými prezidenty, aniž by za to zaplatil vysokou cenu. Souboj s Trumpem je ale něco, s čím se ještě nemusel vypořádat, a myslím, že je to něco, čemu by se rád vyhnul,“ řekl TOI anonymně člen Netanjahuova kabinetu.

Podpoří anexi západního břehu?

Někteří izraelští analytici předpokládají, že Trump dá ale Netanjahuovi volnější ruce, než zamýšlela demokratická kandidátka Kamala Harrisová. „Zdá se, že s Trumpem by Izrael mohl mít o něco větší svobodu vést válku tak, jak chce,“ řekl komentátor Šmuel Rosner stanici NPR.

Bidenova administrativa v říjnu pohrozila, že omezí americkou vojenskou pomoc Izraeli, pokud nepovolí příliv humanitární pomoci do Gazy.

Právě hněv kvůli americkým bombám dopadajícím na enklávu podle listu The Guardian přispěl k porážce Kamaly Harrisové v Michiganu, kde žije největší koncentrace arabských Američanů v USA.

Izraelský komentátor Amit Sega, uvedl, že Izrael by mohl po Trumpově zvolení „změnit hranice“ Pásma Gazy.

Podle NPR bude izraelská vláda po Trumpově zvolení zřejmě usilovat o anexi Západního břehu Jordánu. Trumpův někdejší velvyslanec v Izraeli David Friedman tento přístup obhajoval. Trumpova administrativa v roce 2019 navíc uznala izraelskou svrchovanost nad Golanskými výšinami.

Kdo v nastupující americké vládě povede ministerstvo zahraničí, zatím není jasné. Trumpův kabinet ale téměř jistě nebude financovat Úřad OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA). Exprezident jeho sponzorování utnul už v roce 2018, Biden ho o tři roky později znovu obnovil.

Hamás ve čtvrtek uvedl, že Trump by se měl poučil z Bidenových chyb a vyzval Spojené státy k ukončení „slepé podpory“ Izraele.

Podle The Guardianu se nicméně Trump na rozdíl od Bidena nemusí obávat, že by ho izraelský premiér mohl doma politicky poškodit. „Nový mocenský vztah USA a Izraele bude jednostrannější a vliv nového prezidenta bude mnohonásobně větší než jeho předchůdců,“ míní.

Netanjahu ve středu prohlásil, že Trumpovo vítězství nabízí „nový začátek pro Ameriku a silný závazek“ pro spojenectví s Izraelem. Podle průzkumů si exprezidentovu výhru přála většina tamních obyvatel.

„Nečekám, že by Trumpova vláda investovala kapitál do řešení klíčových otázek desítky let trvajícího izraelsko-palestinského konfliktu. Pokud se sami Palestinci a Izraelci v této věci nepohnou kupředu, je obtížné si představit, že by se našla americká administrativa, která by přišla věci napravit pro obě strany,“ uvedl palestinský analytik Ibrahim Dalalsha.

Trumpův návrat do Bílého domu by ale mohl znamenat posun v izraelsko-saúdských vztazích. Trump během minulého mandátu usiloval o saúdsko-izraelskou normalizační dohodu, jež by doplnila „Abrahamovy dohody“ s ostatními státy Perského zálivu. Bidenova vláda v jejím dotažení selhala a je možné, že korunní princ Mohammed bin Salmán čeká právě na Trumpa.

Likvidace íránského jaderného programu?

Stěžejní bude také otázka Trumpova přístupu k Íránu. Trump v době svého prvního prezidentského mandátu v roce 2018 jednostranně odstoupil od íránské jaderné dohody se světovými mocnostmi, což vyvolalo dlouholeté napětí mezi oběma zeměmi, které přetrvává dodnes.

Izrael se při odvetě za íránský raketový úder z počátku října vyhnul jaderným i ropným zařízením Íránu a cílil na vojenské objekty. Učinil tak zejména na Bidenovu žádost. Netanjahu ale uvedl, že zastavení íránského jaderného programu zůstává hlavním izraelským zájmem.

„Myslím, že s Trumpem k tomu uvidí více příležitostí,“ uvedl politický stratég Nadav Shtrauchler.

Trump dal ale opakovaně najevo svou nechuť k zámořským válkám a jakýkoliv takový úder ze strany Izraele by USA jistě zatáhl do konfliktu. Americká zpravodajská služba však Trumpa září varovala, že Írán by se na něho mohl pokusit spáchat atentát a exprezident slíbil, že Írán „zničí“, pokud by o něco takového kdy usiloval.