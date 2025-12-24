Zabili jsme v Gaze finančníka Hamásu, ohlásila izraelská armáda

Izraelská armáda ve středu oznámila, že při útoku 13. prosince zabila v Pásmu Gazy významného člena teroristického hnutí Hamás Abdal Haje Zakúta, zodpovědného za finanční operace. Zakút zahynul při stejném úderu, při kterém armáda zabila druhého nejvýše postaveného velitele Hamásu Ráida Saada.
Podle izraelské armády byl Zakút členem finančního oddělení Brigád Kasám, které jsou ozbrojeným křídlem hnutí Hamás. V průběhu uplynulého roku byl zodpovědný za přesuny desítek milionů dolarů ve prospěch Brigád Kasám, armáda však neuvedla původ těchto peněz.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu podle agentury Reuters opětovně obvinil Hamás z porušení příměří, které vstoupilo v Pásmu Gazy v platnost letos 10. října. Podle agentury reagoval na dnešní explozi výbušniny v oblasti Rafahu na jihu pásma, která zranila izraelského vojáka.

Izrael a Hamás se z porušování příměří vzájemně obviňují pravidelně. Hamás obvinil Izrael z porušení příměří i po útoku na Saada.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 dalších unesli.

Střeží žlutou linii v Gaze. Posílají děti proti vojákům, popisuje Izraelec

Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 70 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

Od začátku příměří, které vstoupilo v platnost letos 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 406 Palestinců. Od 27. října 2023, kdy izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy pozemní operaci, tam zahynulo v boji 471 vojáků, uvádí izraelské ministerstvo zahraničí. Podle izraelské armády zahynuli v Pásmu Gazy od začátku příměří tři její vojáci.

