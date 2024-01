ANALÝZA: A kdo ještě nám bude říkat, abychom se nechali pozabíjet? ptají se Izraelci

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Od spolupracovnice MF DNES v Izraeli - Jsem pro vznik palestinského státu, ale jen pokud bude ihned přijat do Evropské unie, slyšíte dnes také v Izraeli. Místní touhle větou dávají najevo, jak moc jsou světoví politici odtrženi od reality a snaží se jim vnutit něco, co by pro své země nikdy neodsouhlasili: mít hranice s teroristickým státem.