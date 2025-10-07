V ruinách kibucu: Proč útočili na nás? My podporujeme Palestince! nechápe přeživší

Premium

Fotogalerie 22

Obyvatelka kibucu Nir Oz Irit Lahavová popsala běsnění teroristů z Hamásu. (8. září 2025) | foto: Peter Jordan

Tomáš Ratner
Exkluzivně   15:53
Od našeho zpravodaje v Izraeli - „Když jsme se s dcerou skrývaly ve tmě a vtrhli do našeho domu, ležely jsme na zemi, držely se za ruce a jen si říkaly láskyplná slova,“ vypráví Irit Lahavová se slzami v očích. Obyvatelka Kibucu Nir Oz, nejhůře zasaženého místa při útoku Hamásu 7. října 2023, pro iDNES Premium hovoří o své zničené iluzi celoživotní pomoci Palestincům, pocitu zrady z progresivního Západu a nesouhlasu s uznáním palestinského státu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pod nohama nám praská rozbitý beton a střepy skla. Irit Lahavová, návrhářka šperků a bývalá manažerka cestovní kanceláře, nás vede spálenou vesnicí, kde prožila celý svůj život. Míjíme zbytky domů jejích zavražděných přátel. Vzduch je stále načichlý kouřem, i když od požárů uplynuly dva roky.

„Některé části kibucu jsou jen ohořelé zbytky toho, co tu kdysi bylo,“ říká tiše a ukazuje na černé stěny rodinného domu, kde žila její dlouholetá přítelkyně. Ta už mezi živými není.

„Vždy si myslíte, že smrt je daleko, ale když jí čelíte, je to ohromující. Navždy to změní váš život.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Starostka v Německu pobodaná nožem: policie zadržela obě její adoptivní děti

Ve městě Herdecke na západě Německa v úterý byla nově zvolená starostka pobodána nožem. Sociální demokratka Iris Stalzerová je podle médií v kritickém stavu. Kancléř Friedrich Merz čin odsoudil a...

7. října 2025  14:36,  aktualizováno  16:11

GLOSA: Jak jsme se slavnou deskou OK Computer poprvé nahlédli do 21. století

Tak nějak se mi po letech dostala do ruky deska OK Computer od britských Radiohead. Ani moc nevím proč, patrně to má podvědomou souvislost s tím, že kapela nedávno přerušila sedmileté mlčení a...

7. října 2025  16:10

Prahu 5 sužují divočáci, pohybují se i u domů. Radnice podnikne rázné kroky

V Praze 5 se letos přemnožila divoká prasata. Pohybují se i v blízkosti obytných domů například na Barrandově, v Košířích a Jinonicích. Radní městské části v pondělí rozhodli, že úřad vyplatí...

7. října 2025  12:16,  aktualizováno  15:53

V ruinách kibucu: Proč útočili na nás? My podporujeme Palestince! nechápe přeživší

Premium

Od našeho zpravodaje v Izraeli „Když jsme se s dcerou skrývaly ve tmě a vtrhli do našeho domu, ležely jsme na zemi, držely se za ruce a jen si říkaly láskyplná slova,“ vypráví Irit Lahavová se slzami v očích. Obyvatelka Kibucu Nir...

7. října 2025  15:53

Řeku Doubravu pokryla pěna, našly se mrtvé ryby. Znečištění prověřuje laboratoř

Hasiči, ochránci přírody, inspektoři i rybáři od rána zasahují na řece Doubravě u Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Na vodním toku protékajícím přírodní rezervací Údolí Doubravy se objevilo velké...

7. října 2025  15:51

Krize ve Francii: Národní sdružení odmítá jednat, Macrona tepou už i jeho expremiéři

Zástupci krajně pravicového Národního sdružení (RN) se odmítli setkat s končícím francouzským premiérem Sébastienem Lecornuem, který v pondělí podal demisi. Lecornua pověřil francouzský prezident...

7. října 2025  15:46

Chceme být přímo ve vládě, zdůraznil Okamura. Řekl, o jaké resorty má zájem

Přímý přenos

Hnutí SPD bude mít zájem o ministerské posty v nově vznikající vládě. Podle šéfa hnutí Tomia Okamury by rádo ministerstvo vnitra a také zemědělství. Konečný výsledek bude záležet na jednání s vítězem...

7. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:43

Končí šéf ČD Cargo. Státního dopravce zaskočil pokles přepravy uhlí

Ve vedení státem vlastněné společnosti ČD Cargo skončil v úterý jeho předseda představenstva Tomáš Tóth. Oficiálním důvodem jeho rezignace byly vážné osobní důvody. Do doby výběru nového předsedy...

7. října 2025  15:30

Hejtman Kukla jako poslanec končí. Sáhl jsem si na dno, říká o souběhu funkcí

Rok zastával Martin Kukla (ANO) dvě významné funkce najednou. Loni na podzim se stal hejtmanem Kraje Vysočina, do toho dál působil jako poslanec. Skloubit obě práce podle něj nebylo rozhodně snadné....

7. října 2025  15:17

Uspěli díky kroužkovací revoluci. Mladí poslanci jdou do Sněmovny přímo ze školy

Ještě ani nedostudovali a už se jim podařilo získat poslanecký mandát. V letošních volbách se do Sněmovny dostalo 12 dvacátníků. Zástupce nejmladší generace budou mít Starostové, Piráti, Motoristé...

7. října 2025  15:12

Pavel Novotný o mandát zastupitele bojuje, případ chce dát k soudu

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný (pozastavené členství v ODS) není ani týden zpět z vězení a už vyráží do boje proti úřadům. Nechce se totiž vzdát mandátu zastupitele, který mu magistrát hodlá...

7. října 2025  15:06

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za bláznivého člověka trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka...

7. října 2025  14:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.