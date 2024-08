Rodiny rukojmích jedou ke Gaze, přes hranici na ně budou volat z amplionů

„Příležitost přivést je zpátky mizí každým dnem,“ uvedlo v prohlášení fórum rodin unesených. „Premiér má většinu ve vládě k uzavření dohody, má většinu v Knesetu. Jediné, co stojí v cestě dohodě, je premiérova odvaha,“ vzkázala Benjaminu Netanjahovi Hagit Kohenová, jejíhož syna zabili loni 7. října při teroristickém útoku Hamásu na Izrael. Jeho tělo mají palestinští ozbrojenci v Gaze.

V koloně aut mířících k hranicím Gazy vyjely i tahače s návěsy, na nichž byla ohořelá auta zničená při útoku na kibucy v izraelském pohraničí loni v říjnu. Na autech vlály modrobílé izraelské vlajky a žluté prapory a visely na nich transparenty s nápisem „uzavřete dohodu“.

„To, co se zapíše do historických knih o této prokleté válce, nebude, že jsme dobyli Filadelfský koridor (na hranicích Pásma Gazy a Egypta), nebo kolik jsme zabili teroristů, ale to, zda jsme se postarali o propuštění rukojmích a přivedli je zpátky domů,“ uvedla Šira Albagová, jejíž dceru Liri palestinští ozbrojenci unesli z pozorovatelské vojenské základny Nachal Oz u hranic s Pásmem Gazy.

„Po 327 dnech a nocích vám došly výmluvy,“ vzkázala Albagová izraelským vládním politikům. „Tohle budete mít na svědomí, bude to rána, která se nikdy nezacelí, a všichni si budou pamatovat, že jste zničili zemi na několik generací,“ dodala matka unesené vojačky.

Podle portálu The Times of Israel zůstává v zajetí ještě 104 lidí z 251 unesených loni v říjnu, z toho 34 je podle izraelské armády mrtvých. Hamás propustil 105 rukojmích loni koncem listopadu během dosud jediného příměří, Izrael tehdy pustil z vězení 240 Palestinců. Čtyři unesené propustil Hamás už před příměřím.

Izraelská armáda zachránila od října osm živých rukojmích a přivezla těla třiceti zemřelých či zabitých unesených, včetně tří, které omylem zabili izraelští vojáci. Při dvou záchranných operacích, které provázelo izraelské bombardování daného místa, zemřelo také několik stovek Palestinců.

Těla všech šesti rukojmích, která minulý týden nalezla armáda v tunelu v Chán Júnisu na jihu Gazy, nesou stopy po střelných zraněních. To naznačuje, že zemřeli rukou svých věznitelů, nikoliv při izraelském bombardování. Informovala o tom média s odkazem na první pitevní zprávu forenzního ústavu, kterou ve čtvrtek armáda předala rodinám rukojmích.

Podle izraelské stanice Channel 12 má armáda za to, že rukojmí zabili jejich věznitelé během dřívější operace izraelské armády poblíž místa, kde byli zadržováni, pravděpodobně v mylném domnění, že šlo o akci na jejich záchranu.

Zatím posledního živého rukojmího přivezla izraelská armáda z Gazy v úterý, našla ho v tunelu na jihu Pásma Gazy. Fórum rodin rukojmích tuto akci uvítalo, ale zdůraznilo, že je nutné co nejrychlejší uzavření dohody s Hamásem, aby se na svobodu dostali všichni rukojmí.

Uvedlo také, že jen vojenská operace nemůže všechny zbývající rukojmí přivézt domů a že je nutné vyjednat dohodu o příměří. Fórum pravidelně pořádá demonstrace za dohodu Izraele s Hamásem o příměří a propuštění rukojmích a viní vládu, že pro záchranu unesených nedělá dost a preferuje cíl zničit hnutí Hamás, což mnozí považují za nereálné.