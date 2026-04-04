Cynický vtip vystihuje pocity mnoha Izraelců. „Vláda nám neříká pravdu. Neustále slyšíme, jak je naše armáda úspěšná, a pořád nás přitom ostřelují. Ekonomika jde do kopru,“ říká pan Nachman, obyvatel Haify, se kterým jsme se v pondělí dívali, jak z rafinerie Bazan pod horou Karmel stoupá černý kouř. Naštěstí to nebyl přímý zásah, brzy se požár podařilo uhasit.
„Prostě nás v tom nechali, poraďte si, jak umíte,“ říkal mi můj známý z Tel Avivu, Ido, když jsem se ho v prvních dnech války ptala, jak mám chápat vládní opatření. Jak se lidé mají vrátit do práce, když je doprava omezená, například místo dvou vlaků mezi Haifou a Tel Avivem byl jen jeden za hodinu. Některé stanice byly zavřené.
Sára Netanjahuová si stěžovala, že její dva, dnes už hodně dospělí, synové trpěli tím, že jsou potomky premiéra. Jako by to snad v současnosti byl největší problém Izraele.