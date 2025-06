Podle článku, který The Times of Israel označil jako autorizovaný vojenskou cenzurou, armáda poskytla skupině zbraně za účelem posílit opozici vůči Hamásu, který v Pásmu Gazy vládne už skoro 20 let.

Deník Haarec ve čtvrtek na základě satelitních snímků napsal, že skupina působí v oblastech, které jsou pod přímou kontrolou izraelské armády.

Podle izraelských médií je vůdcem skupiny člen beduínského klanu Jásir abu Šabáb. Podle deníku Haarec je muž na jihu Pásma Gazy známý svými kriminálními aktivitami, mezi které patří v posledních letech i rabování humanitární pomoci.

List dodává, že skupina měla původně na 100 členů, její řady i záběr aktivit se však v posledních týdnech rozrůstají. Podle The Times of Israel je skupina popisovaná někdy jako milice, jindy jako kriminální gang.

Výklad náboženství jako v Islámském státu

Před postupem premiéra Netanjahua a bezpečnostních složek ve čtvrtek varoval opoziční poslanec a bývalý ministr obrany Avigdor Lieberman. Ten vidí paralelu v předchozím postupu Izraele, když podporoval Hamás v soupeření proti Palestinské samosprávě, což se mu později vymstilo.

Lieberman dodal, že podle jeho informací se členové skupiny přiblížili k salafistickému výkladu islámu, který vyznávají mimo jiné i členové teroristické organizace Islámský stát.

„Tyto zbraně se obrátí proti nám,“ uvedl Lieberman, podle kterého Izrael předal skupině lehké palné zbraně, například samopaly.

Podle The Times of Israel Netanjahuova kancelář Liebermanova tvrzení přímo nepopřela. „Izrael usiluje o porážku Hamásu za použití různých prostředků,“ uvedla kancelář.

Izrael bojuje proti Hamásu a jeho spojencům od předloňského října, kdy členové hnutí podnikli teroristický útok na izraelské území. Izraelští vládní představitelé tvrdí, že cílem války je zničit vojenské a vládní struktury Hamásu, někteří by však rádi vyhnali Palestince z tohoto území.