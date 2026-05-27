Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Izrael zabil v Pásmu Gazy šéfa Hamásu, ve funkci byl týden

Autor: ,
  8:12
Izraelská armáda uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Předchozí prohlášení izraelských činitelů hovořilo o útoku na šéfa ozbrojeného křídla Hamásu, neupřesnilo však, zda byl zabit. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, když nahrazoval svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.
Palestinci truchlí po izraelských náletech zaměřených na Izzadína Haddáda,...

Palestinci truchlí po izraelských náletech zaměřených na Izzadína Haddáda, velitele ozbrojeného křídla Hamásu. (16. května 2026) | foto: Reuters

Smuteční hosté dávají průchod emocím během pohřbu policistů zabitých při...
Smuteční hosté dávají průchod emocím během pohřbu policistů zabitých při...
Smuteční hosté dávají průchod emocím během pohřbu policistů zabitých při...
Smuteční hosté dávají průchod emocím během pohřbu policistů zabitých při...
47 fotografií

Předchozí prohlášení izraelských činitelů hovořilo o útoku na šéfa ozbrojeného křídla Hamásu, neupřesnilo však, zda byl zabit. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, když nahrazoval svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.

V úterním prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac uvedli, že Úda byl zodpovědný za vraždy, únosy a zranění mnoha izraelských civilistů a vojáků izraelských ozbrojených sil. V době útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023 byl šéfem rozvědky.

Poslední ze strůjců masakru ze sedmého října je po smrti, oznámil Izrael

Civilní obrana, která slouží jako organizace první pomoci působící pod vedením Hamásu, dříve oznámila, že ve čtvrti Rimál ve městě Gaza izraelské údery zabily tři lidi a nejméně 20 dalších lidí bylo zraněno.

Hamás se k možnému úmrtí svého velitele zatím nevyjádřil. Média v Gaze spojená s hnutím však podle serveru The Times of Israel informovala, že Úda byl zabit spolu se svou ženou a syny.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou ofenzivu, při které v Gaze zabil nejméně 72 797 Palestinců. Podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Budoucí náčelník generálního štábu Hlaváč chce posílit rekrutování do armády

Sněmovní výbor pro obranu projednává návrh na nového náčelníka generálního...

Miroslav Hlaváč, který má na nejvyšším postu v české armádě vystřídat končícího náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehku, se představuje poslancům. Jeho nominaci vládou Andreje Babiše...

27. května 2026  5:01,  aktualizováno  8:30

Exploze nádrže v papírně na západě USA zabila člověka. Devět lidí se pohřešuje

Nejméně jeden člověk zemřel a devět dalších se pohřešuje po úterní explozi v...

Nejméně jeden člověk zemřel a devět dalších se pohřešuje po úterní explozi v papírně ve státě Washington na západě Spojených států, informovala agentura AP s odvoláním na úřady. Desítka dalších lidí...

27. května 2026  8:14

Izrael zabil v Pásmu Gazy šéfa Hamásu, ve funkci byl týden

Palestinci truchlí po izraelských náletech zaměřených na Izzadína Haddáda,...

Izraelská armáda uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Předchozí prohlášení izraelských činitelů...

27. května 2026  8:12

Zákeřný melanom hledají lékaři na náměstích. Dnes ordinují ve stanu v Praze

O Stan proti melanomu byl v Ostravě velký zájem. (23. května 2023)

Ze zvědavosti si osmdesátiletý senior nechal loni prohlédnout kožní znaménka v ostravském obchodním centru, kde každé jaro nabízejí služby lékaři ve speciálním stanu. Odešel s podezřením, že má nádor...

27. května 2026

Výstřely, chaos a evakuace. Cvičení v Hradci simulovalo útok v obchodním centru

Policejní cvičení v obchodním centru Aupark v Hradci Králové. (26. května 2026)

V úterý dostali strážníci oznámení na tísňovou linku, že v obchodním centru Aupark v Hradci Králové byl na toaletách nalezen zraněný člověk. Když na místo dorazili, v prostorách centra už se ozývaly...

27. května 2026  7:41

Ukrajinci udeřili na Krym střelami Storm Shadow

Ruští vojáci absolvují výcvik na okupovaném Krymu na Ukrajině. (23. ledna 2026)

Ukrajina v noci na úterý vyslala rakety na město Taganrog v Rostovské oblasti a na krymský Sevastopol, kde podle tamních úřadů útočila střelami Storm Shadow. Podle dosavadních informací byli dva lidé...

27. května 2026  7:34

Republikáni v Jižní Karolíně narazili. Senát tam odmítl překreslit volební obvody

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Senát amerického státu Jižní Karolína v úterý odmítl republikánský plán prosazovaný prezidentem Donaldem Trumpem, který počítal s překreslením volebních obvodů ve prospěch Trumpovy strany,...

27. května 2026  7:06

Mexiko dopadlo synovce El Chapa. Na člena slavného kartelu čeká i USA

Prodavač novin aranžuje noviny informující o zatčení mexického drogového bosse...

Mexické bezpečnostní složky zadržely v pohraničním státě Sonora synovce drogového bosse Joaquína Guzmána, známého jako El Chapo, na něhož je ve Spojených státech vydán zatykač. Oznámil to mexický...

27. května 2026  6:27

Poslance zaměstná změna doplňkového penzijního spoření i služební zákon

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová na mimořádné schůzi Sněmovny (6....

Poslanci budou ve středu schvalovat novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, podle níž by důchodci, kteří si spoření založili před koncem roku 2023, mohli smlouvu ukončit bez sankce i bez...

27. května 2026  5:30

Nejlepší přítel člověka? V Nebrasce střílel pes, žena dostala zásah brokovnicí

Ilustrační snímek

Policejní výjezd k hlášené střelbě u obchodu s potravinami obvykle zní jako začátek klasického amerického akčního filmu. Když však policisté v americké Nebrasce dorazili na místo činu, čekal je...

27. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

26. května 2026  21:55,  aktualizováno  27. 5.

Ukrajina už přišla o polovinu populace. Experti se obávají demografické katastrofy

Premium
Úprk před válkou. Válka strhla velkou uprchlickou krizi, takto přijížděli...

Přes čtyři roky trvající válka na Ukrajině rapidně urychlila demografickou krizi, ve které se země nacházela už před ruskou invazí. Podle některých odhadů v době od vyhlášení nezávislosti v roce 1991...

27. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.