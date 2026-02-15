Konec zdánlivého klidu? Izraelské údery v Gaze zabily nejméně devět lidí

Autor:
  12:20
Izraelské údery v Pásmu Gazy v neděli zabily nejméně devět Palestinců, informovala agentura Reuters s odvoláním na tamní zdravotníky. Podle agentury AFP, která se odvolává na tamní civilní ochranu, je obětí již jedenáct. Izraelská armáda uvedla, že útočila v reakci na porušení příměří ze strany teroristického hnutí Hamás a že údery byly přesně cílené.

Válka v Izraeli

V Pásmu Gazy vstoupilo v platnost příměří loni 10. října, z jeho porušování se však obě strany pravidelně vzájemně obviňují.

Vzdušný úder na stanový tábor na severu pásma, kde žijí váleční uprchlíci, zabil čtyři lidi, zatímco další úder v oblasti Chán Júnisu na jihu pásma zabil pět lidí. Podle Reuters to uvedli tamní zdravotníci.

Tři Češi přijeli, aby se stali vojáky v Izraeli. Jména jsou tabu, popisuje jeden z nich

Podle izraelské armády byly útoky reakcí na sobotní porušení příměří v oblasti Bajt Hánún, kde se z podzemního tunelu na východní straně takzvané žluté linie „vynořilo“ několik ozbrojenců. Izraelské letectvo už v sobotu provedlo úder, při kterém zabilo dva z ozbrojenců.

Pozůstalí během pohřbu Palestinců zabitých během nočního izraelského útoku v nemocnici Nasser v Khan Younis v jižní části pásma Gazy. (15. února 2026)
Pozůstalí během pohřbu Palestinců zabitých během nočního izraelského útoku v nemocnici Nasser v Khan Younis v jižní části pásma Gazy. (15. února 2026)
Pozůstalí během pohřbu Palestinců zabitých během nočního izraelského útoku v nemocnici Nasser v Khan Younis v jižní části pásma Gazy. (15. února 2026)
Pozůstalí během pohřbu Palestinců zabitých během nočního izraelského útoku v nemocnici Nasser v Khan Younis v jižní části pásma Gazy. (15. února 2026)
17 fotografií

Žlutá linie je hranice, za niž se v rámci první fáze současného příměří stáhly izraelské jednotky a která prochází Pásmem Gazy od severu k jihu. Pod kontrolou izraelské armády zůstává 53 procent palestinského území na východ od linie. Izraelská armáda tuto linii vymezila žlutými betonovými bloky, na nichž jsou žluté kovové značky.

Izraelská armáda přestala zpochybňovat palestinský odhad obětí v Gaze: 71 tisíc

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1 200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 72 061 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

Od počátku příměří, které vstoupilo v platnost 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 601 Palestinců. Od 27. října 2023, kdy izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy pozemní operaci, tam v boji zahynulo 471 vojáků, uvádí web izraelského ministerstva zahraničí. Podle izraelské armády zahynuli v Pásmu Gazy od počátku příměří tři její vojáci, uvedla agentura Reuters.

22. října 2025

Válka v Izraeli

