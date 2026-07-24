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Izrael po střelbě chystá na Západním břehu rozsáhlou operaci

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  14:28
Židovská osada Havat Gilad na Západním břehu. (24. července 2026)

Židovská osada Havat Gilad na Západním břehu. (24. července 2026) | foto: Reuters

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Izraelská armáda odpoledne oznámila, že se na Západním břehu připravuje k rozsáhlé operaci, kterou označila za protiteroristickou, píše portál Times of Israel (ToI). Prohlášení přišlo po ranním incidentu u palestinské vesnice Till, kde při střelbě zahynuli čtyři Palestinci a jeden židovský osadník.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se kvůli vývoji sešel s některými představiteli ozbrojených a bezpečnostních sil, včetně náčelníka generálního štábu armády Ejala Zamira či šéfa tajné služby Šin Bet Davida Ziniho. Podle ToI se incident stal u palestinské vesnice Till po příchodu židovských osadníků z nedaleké osady Havat Gilad.

Okolnosti střelby a informace o tom, co jí předcházelo, jsou nejasné, protože izraelský a palestinský popis události se rozcházejí.

Armáda uvedla, že jí bylo nahlášeno napadení židovských osadníků, kteří byli u palestinské vesnice „na výletě“. Palestinci podle armády sebrali zbraň „bezpečnostnímu koordinátorovi“, který na místo dorazil z Havat Giladu, a zahájili na osadníky palbu.

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Armáda později sdělila, že zastřelila Palestince, který se zbraně zmocnil. O dalších palestinských obětech se nicméně nezmínila. Netanjahu v reakci na incident uvedl, že vláda „proti teroristům“ zasáhne se vší rozhodností.

Isám Sajfí, představitel strany Fatah v Tillu, agentuře Reuters řekl, že skupina 25 až 30 osadníků se násilně pokoušela vstoupit do dvou palestinských domů ve východní části vesnice. V tom se jim podle něj snažili zabránit místní obyvatelé, na což osadníci reagovali střelbou.

Po půl hodině se osadníci vrátili a napadli západní část vesnice, kde na nezletilého Palestince zaútočili zbraní. To podle Sajfího vyvolalo na místě chaos, načež přijeli izraelští vojáci, kteří spolu s osadníky zahájili palbu.

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Izraelská armáda později podle ToI sdělila, že osadníci do oblasti, kam nemají za běžných okolností povolen přístup, vydali bez předchozí koordinace s vojenskými silami.

Podle izraelské zdravotnické služby byli při incidentu také dva Izraelci zraněni. Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při střelbě izraelské armády byli zabiti čtyři Palestinci a další čtyři utrpěli zranění.

Izraelská armáda v reakci na incident podle serveru ToI oznámila přípravu na „rozsáhlou protiteroristickou operaci v tomto sektoru“. Armáda zároveň uvedla, že se připravuje na odvetné útoky osadníků proti Palestincům. Představitel armády podle serveru varoval, že v oblasti panuje „atmosféra odplaty“ a ozývají se hlasy volající po útocích na palestinské obce.

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Podle palestinských médií již ke dvěma útokům došlo, a to ve vesnicích Farata a Džít. V obou případech vstoupily desítky židovských osadníků do obcí a páchaly tam žhářské útoky. V první vesnici byl při střetech mezi obyvateli a osadníky postřelen jeden Palestinec.

Západní břeh, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Na okupovaném území Západního břehu žije asi 500 tisíc Izraelců a osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát.

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