Válka s Íránem nepotrvá věčně. Jde o rychlou a rozhodující operaci, řekl Netanjahu

  3:37
Válka s Íránem podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nepotrvá věčně, jelikož jde o rychlou a rozhodující operaci. O tom, kdo Írán poté povede, by podle něj měli rozhodnout sami Íránci a Spojené státy a Izrael jim pro to zajišťují podmínky. Předseda izraelské vlády to uvedl v rozhovoru, který v noci na úterý odvysílala stanice Fox News.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | foto: Reuters

Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán v sobotu s cílem zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump zmiňoval, že země nesmí získat jaderné zbraně.

Jeden z úderů zabil duchovního vůdce Alího Chameneího, zemřelo také téměř pět desítek dalších předních činitelů. Trump poznamenal, že předpoklad trvání americké vojenské operace byl čtyři až pět týdnů, daří se ale postupovat rychleji, než bylo plánováno.

Údery na Írán podle Netanjahua potrvají určitý čas, ale „nebudou to roky“. Operaci Netanjahu v rozhovoru s Fox News zdůvodnil tím, že Írán podle něj budoval nové podzemní objekty, které by chránily jeho raketový a balistický program.

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
„Důvod, proč jsme museli jednat teď, je ten, že poté, co jsme zasáhli jejich jaderná zařízení a jejich balistický program... začali budovat nová zařízení... podzemní bunkry, které by během několika měsíců učinily jejich balistický program a jejich program vývoje atomové bomby nezranitelnými vůči útokům,“ řekl Netanjahu v rozhovoru pro Fox News s odkazem na loňské červnové bombardování íránských jaderných provozů Spojenými státy a Izraelem.

V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček

