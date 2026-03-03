Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán v sobotu s cílem zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump zmiňoval, že země nesmí získat jaderné zbraně.
Jeden z úderů zabil duchovního vůdce Alího Chameneího, zemřelo také téměř pět desítek dalších předních činitelů. Trump poznamenal, že předpoklad trvání americké vojenské operace byl čtyři až pět týdnů, daří se ale postupovat rychleji, než bylo plánováno.
Údery na Írán podle Netanjahua potrvají určitý čas, ale „nebudou to roky“. Operaci Netanjahu v rozhovoru s Fox News zdůvodnil tím, že Írán podle něj budoval nové podzemní objekty, které by chránily jeho raketový a balistický program.
„Důvod, proč jsme museli jednat teď, je ten, že poté, co jsme zasáhli jejich jaderná zařízení a jejich balistický program... začali budovat nová zařízení... podzemní bunkry, které by během několika měsíců učinily jejich balistický program a jejich program vývoje atomové bomby nezranitelnými vůči útokům,“ řekl Netanjahu v rozhovoru pro Fox News s odkazem na loňské červnové bombardování íránských jaderných provozů Spojenými státy a Izraelem.