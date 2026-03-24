Izrael útočil v Bejrútu, Írán v Haifě a Tel Avivu. V akci údajně byla i kazetová munice

Íránská státní televize nad ránem oznámila, že ozbrojené síly vysílají směrem na Izrael novou salvu balistických střel. Vedle zásahu předměstí Haify podle izraelských ozbrojených sil dopadla jedna z raket v centrální části země, patrně však v neobydleném místě. Poplach zněl v Tel Avivu, kde bylo zasaženo několik stavení, i dalších městech, z Jeruzaléma byla hlášena exploze neznámého původu.
Útokům čelil také Libanon, na který míří izraelské vzdušné síly s deklarovanou snahou zlikvidovat proíránské militantní hnutí Hizballáh. O následcích dnešních úderů zatím libanonské úřady neinformovaly.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Odvetné útoky na arabské státy se ale neomezují na americké vojenské objekty, terčem se staly i civilní budovy nebo energetická infrastruktura.