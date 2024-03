ANALÝZA: Roztržka dokonána. Amerika nechala Izrael pocítit svůj hněv

Stačí se podívat na satelitní snímky... A je jasné, proč Spojené státy nepovažují izraelskou pozemní ofenzivu v Rafáhu za nejlepší nápad. Město v jižním cípu Pásma Gazy se stalo posledním útočištěm civilistů z rozbombardovaného palestinského území. Dnes se zde v otřesných podmínkách tísní asi jeden a půl milionu lidí.

Zdá se, že ani izraelská armáda se do tak riskantní operace nehrne. Jenže premiér Benjamin Netanjahu se už několik týdnů nechává slyšet, že likvidace zbytků Hamásu je naprosto nezbytná, a okázale nechává vypracovat plány útoku. Minulý pátek šéfovi americké diplomacie Blinkenovi do očí řekl, že Izrael zaútočí na Rafáh i bez souhlasu Washingtonu. To už bylo na hraně urážky.