Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán, USA v prvním týdnu války zasáhly 3000 cílů

Autor: ,
Sledujeme online   7:20
Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na íránskou infrastrukturu v hlavním městě Teheránu. Írán podle ní provedl v noci další raketový protiútok na Izrael. Spojené státy oznámily, že v prvním týdnu války zasáhly v Íránu více než 3000 cílů.
Izraelský útok na íránský Teherán. (6. března 2026)

Izraelský útok na íránský Teherán. (6. března 2026) | foto: Reuters

Izraelský útok na íránský Teherán. (6. března 2026)
Izraelský útok na íránský Teherán. (6. března 2026)
Následky izraelského útoku v íránském Teheránu. (6. března 2026)
Protesty proti americko-izraelským útokům v íránském Teheránu. (6. března 2026)
18 fotografií

„Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily vlnu rozsáhlých leteckých úderů proti vládním cílům v íránském hlavním městě,“ uvádí se v prohlášení izraelské armády. Íránská státní televize podle AFP informovala o výbuchu v západní části Teheránu. Později íránská státní média odvysílala záběry masivních požárů na teheránském mezinárodním letišti Mehrábád.

Lidé si prohlížejí nevybuchlou íránskou raketu, která dopadla na otevřené pole ve východní Sýrii. (4. března 2026)
Bombardování Teheránu (5. března 2026)
Následky izraelského útoku v íránském Teheránu. (6. března 2026)
Protesty proti americko-izraelským útokům v íránském Teheránu. (6. března 2026)
251 fotografií

Protivzdušná obrana je v provozu, oznámila izraelská armáda brzy ráno. Během noci armáda opakovaně hlásila útoky ze strany Íránu. V Jeruzalémě se dnes ráno ozvala exploze poté, co byl vyhlášen poplach kvůli íránské raketě. Nejsou nahlášeni žádní mrtví ani zranění.

Americké ústřední velitelství (Centcom) oznámilo, že v tomto týdnu zasáhlo cíle jako vojenská velitelská a řídicí centra, systémy protivzdušné obrany a také íránské lodě a ponorky.

Podle pátečního vyjádření íránského velvyslance při OSN Amíra Saída Íraváního zahynulo v konfliktu se Spojenými státy a Izraelem nejméně 1332 Íránců.

Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu minulý týden v sobotu, zabily při nich mimo jiné i dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejenom na Izrael a na americké vojenské objekty v regionu, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích. Vzájemné vzdušné údery pokračují.

Zmařený dronový útok na ropné pole

Saúdská Arábie zmařila íránský dronový útok na důležité ropné pole. Zamířeno a zničeno bylo šest dronů. Rijád také zachytil další balistickou střelu vypálenou na leteckou základnu Prince Sultána ve východní části země využívanou i americkými letouny. S odkazem na saúdskoarabské úřady to uvedly světové tiskové agentury.

Čtyři sta úderů za den. Izrael už zničil většinu íránských odpalovacích zařízení

Pravděpodobně íránské drony jen před několika dny cílily na ropnou rafinerii patřící státní ropné společnosti Saudi Aramco v Ras Tanuře ve východní části Saúdské Arábie. Podle oficiálních zpráv byly tyto drony zachyceny a zničeny. Aramco provozuje i ropné pole, na které drony mířily tentokrát.

Americko-izraelská válka s Íránem vedla k narušení dodávek ropy. Její cena proto výrazně roste. Severomořská ropa Brent se v pátek poprvé po zhruba dvou letech dostala nad 90 dolarů za barel a nad 90 USD stoupla i americká ropa WTI. Za celý týden pak WTI vykázala nejvyšší týdenní růst od roku 1983.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán, USA v prvním týdnu války zasáhly 3000 cílů

Sledujeme online
Izraelský útok na íránský Teherán. (6. března 2026)

Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na íránskou infrastrukturu v hlavním městě Teheránu. Írán podle ní provedl v noci další raketový protiútok na Izrael. Spojené státy...

7. března 2026  7:20

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

7. března 2026

Pokud nebudete zbrojit, nikdo vás nebude poslouchat, varuje Čechy polský historik

Premium
Polský historik a bezpečnostní analytik Sławomir Dębski. (4. března 2026)

Pokud se Česko rozhodne stát irelevantním tím, že bude zbrojit méně, je to jeho volba, míní polský historik a bezpečnostní expert Sławomir Dębski. V rozhovoru pro iDNES Premium hovoří mimo jiné...

7. března 2026

Stihneš to za 30 minut? Velký test z češtiny k přijímačkám tě fakt prověří

Premium
ilustrační snímek

Dnes máte před sebou první velký test nanečisto. Můžete si vyzkoušet, jak se vám budou úkoly plnit pod časovým presem. Proti ostré zkoušce vás čeká polovina otázek – 14 pro páťáky a sedmáky a 15 pro...

7. března 2026

Rychlotratě za polovic. Správa železnic představila osekanou síť

Premium
ilustrační snímek

Železniční vizionáři se nevzdávají projektu na vybudování vysokorychlostních tratí v Česku. A to navzdory rezervovanějšímu postoji nového kabinetu i po řadě indicií, že českou železnici čeká v...

7. března 2026

Exkluzivní průzkum: Češi se bojí světové války, růst výdajů na obranu ale nechtějí

Premium
Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Dvě třetiny Čechů se bojí, že vypukne třetí světová válka. I přesto ale většina lidí nesouhlasí s navyšováním výdajů na obranu za cenu zvyšujících se daní. Největší obavy mají ženy, domácnosti se...

7. března 2026

Írán se chová nepřátelsky, řekl Macinka a povolal velvyslance zpět do vlasti

Ministr zahraničí a šéf Motoristé sobě Petr Macinka a ministr vnitra Lubomír...

Ministr zahraničí Petr Macinka povolal českého velvyslance v Teheránu Vítězslava Grepla na konzultace do Prahy. Íránskou ambasádu zatím vede chargé d’affaires. V pátek večer to oznámil mluvčí...

6. března 2026  22:16

Čtyři sta úderů za den. Izrael už zničil většinu íránských odpalovacích zařízení

Sledujeme online
Následky izraelského útoku v íránském Teheránu. (6. března 2026)

Izraelská armáda v Íránu v pátek zasáhla přes 400 cílů včetně odpalovacích zařízení a skladišť íránských bezpilotních letounů, a shodila na Írán přes 6500 bomb. Podle serveru The Times of Israel...

6. března 2026,  aktualizováno  21:40

Trump chce bezpodmínečnou kapitulaci. Chameneího bunkr zasypala stovka bomb

Sledujeme online
Izraelci nadále pokračují v útocích na íránský Teherán. (6. března 2026)

Izraelská armáda zničila v Teheránu podzemní bunkr, který v minulosti sloužil dlouholetému nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu. Na bunkr dopadlo kolem stovky bomb. Íránské...

6. března 2026  15:32,  aktualizováno  21:18

Odešla i expremiérka Ardernová. Nový Zéland trápí vysoká emigrace obyvatel

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová (8. července 2022)

Hvězda své generace a bývalá novozélandská premiérka Jacinda Ardernová se přestěhovala do Austrálie. Navazuje na desetitisíce krajanů, kteří se za hranice vydali za lepším. Nový Zéland se potýká s...

6. března 2026  21:18

Maďarsko propustilo zadržené Ukrajince. Jsou zpět ve vlasti, oznámil Sybiha

Ukrajinská státní banka Oščadbank (23. února 2026)

Ukrajinci, zadržení v Maďarsku, byli propuštěni a jsou již zpět v bezpečí ve vlasti, oznámil v pátek večer šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Maďarské úřady dříve oznámily zadržení sedmi...

6. března 2026  10:18,  aktualizováno  20:07

Trump Evropu potřebuje a ta už se ho přestala bát, ukazuje úder proti Íránu

Premium
Donald Trump rozmlouvá s evropskými lídry v Oválné pracovně při projednávání...

Konflikt na Blízkém východě ukazuje, že Evropa je pro Spojené státy stále cenným vojenským spojencem. Výroky představitelů administrativy Donalda Trumpa naznačují, že evropská strategická poloha...

6. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.