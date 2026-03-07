Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán, USA v prvním týdnu války zasáhly 3000 cílů

„Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily vlnu rozsáhlých leteckých úderů proti vládním cílům v íránském hlavním městě,“ uvádí se v prohlášení izraelské armády. Íránská státní televize podle AFP informovala o výbuchu v západní části Teheránu. Později íránská státní média odvysílala záběry masivních požárů na teheránském mezinárodním letišti Mehrábád.
Protivzdušná obrana je v provozu, oznámila izraelská armáda brzy ráno. Během noci armáda opakovaně hlásila útoky ze strany Íránu. V Jeruzalémě se dnes ráno ozvala exploze poté, co byl vyhlášen poplach kvůli íránské raketě. Nejsou nahlášeni žádní mrtví ani zranění.
Americké ústřední velitelství (Centcom) oznámilo, že v tomto týdnu zasáhlo cíle jako vojenská velitelská a řídicí centra, systémy protivzdušné obrany a také íránské lodě a ponorky.
Podle pátečního vyjádření íránského velvyslance při OSN Amíra Saída Íraváního zahynulo v konfliktu se Spojenými státy a Izraelem nejméně 1332 Íránců.
Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu minulý týden v sobotu, zabily při nich mimo jiné i dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejenom na Izrael a na americké vojenské objekty v regionu, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích. Vzájemné vzdušné údery pokračují.
Zmařený dronový útok na ropné pole
Saúdská Arábie zmařila íránský dronový útok na důležité ropné pole. Zamířeno a zničeno bylo šest dronů. Rijád také zachytil další balistickou střelu vypálenou na leteckou základnu Prince Sultána ve východní části země využívanou i americkými letouny. S odkazem na saúdskoarabské úřady to uvedly světové tiskové agentury.
Pravděpodobně íránské drony jen před několika dny cílily na ropnou rafinerii patřící státní ropné společnosti Saudi Aramco v Ras Tanuře ve východní části Saúdské Arábie. Podle oficiálních zpráv byly tyto drony zachyceny a zničeny. Aramco provozuje i ropné pole, na které drony mířily tentokrát.
Americko-izraelská válka s Íránem vedla k narušení dodávek ropy. Její cena proto výrazně roste. Severomořská ropa Brent se v pátek poprvé po zhruba dvou letech dostala nad 90 dolarů za barel a nad 90 USD stoupla i americká ropa WTI. Za celý týden pak WTI vykázala nejvyšší týdenní růst od roku 1983.