Pahlaví pochválil Trumpa za údery na Írán, nabídl plán pro novou reformu Íránu

Pahlaví v komentáři pro deník The Washington Post uvedl, že přijímá výzvy Íránců, aby vedl transformaci země, jejíž cílem je vypracování nové ústavy a uspořádání svobodných voleb.
Mnozí Íránci, jak uvnitř země, tak v exilu, jsou nicméně k jakékoliv budoucí významné roli Pahlavího skeptičtí, a to vzhledem k jeho osobnosti i k autoritářské vládě jeho otce, od které se nikdy nedistancoval.
Podle Pahlavího je smrt nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, který zemřel v sobotu při americko-izraelských úderech, historickou šancí na osvobození Íránu a nastolení nové éry stability na Blízkém východě.
V rámci příprav na pád současného režimu Pahlaví představil strategický plán nazvaný Projekt prosperity Íránu, který má zajistit stabilitu země v prvních 100 dnech po kolapsu teokracie a zabránit chaosu či mocenskému vakuu.
Zahraničněpolitická vize nového Íránu podle Pahlavího zahrnuje okamžité uznání Izraele a vytvoření širšího regionálního mírového rámce. Návrh má nahradit dosavadní ideologii a učinit z Íránu pilíř stability na Blízkém východě.
Závěrem textu vyzval mezinárodní společenství, aby v nadcházejících dnech stálo při íránském lidu a bylo připraveno uznat legitimní přechodnou vládu ve chvíli, kdy se represivní aparát režimu definitivně zhroutí.
USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu. Trump vysvětloval vojenskou operaci jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň.
Americký prezident také vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. „Až skončíme, převezměte vládu nad svou zemí,“ řekl Trump. K tomu, aby Íránci byli připravení dát najevo svůj nesouhlas s režimem a šli do ulic, vyzval v sobotu také Pahlaví.