Carlson se velvyslance zeptal na biblický verš z knihy Genesis, v němž Bůh uzavírá s Abrahamem smlouvu a slibuje mu, že „tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až po velikou řeku, řeku Eufrat“. Toto hypotetické území zahrnuje části Egypta, Sýrie, Jordánska, Iráku a Saúdské Arábie.
„Má Izrael právo na tato území?“ zeptal se Carlson Huckabeeho. „Bylo by v pořádku, kdyby si vzali všechno,“ odpověděl velvyslanec. „Nemyslím si, že o tom dnes mluvíme,“ dodal.
Huckabee zdůraznil, že Izrael nechce převzít kontrolu nad Jordánskem, Sýrií a dalšími blízkovýchodními zeměmi a že jeho slova byla „hyperbolická“. „Chtějí ochránit své lidi,“ řekl o Izraelcích. „Žádají o to, aby si ponechali alespoň půdu, kterou nyní okupují, na níž nyní žijí, kterou nyní legitimně vlastní a která je pro ně bezpečným útočištěm.“
Muslimské země zuří
Jeho slova vzbudila na Blízkém východě značné pobouření. Saúdská Arábie je odsoudila jako „neakceptovatelná“ a „extremistickou rétoriku“. Podle Egypta jde o porušení mezinárodního práva, Jordánsko je označilo za provokaci a „zásah do suverenity států v regionu“.
Saúdská Arábie, Egypt a Jordánsko se přidaly ke Spojeným arabským emirátům, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Bahrajnu, Sýrii, Libanonu, Palestině, Turecku, Pákistánu a Indonésii, aby ve společném prohlášení „kategoricky odmítly takové nebezpečné a pobuřující poznámky, které představují do očí bijící porušení zásad mezinárodního práva a Charty Organizace spojených národů a představují vážnou hrozbu pro bezpečnost a stabilitu regionu“.
Státy v prohlášení uvedly, že velvyslancova vyjádření jsou v rozporu s vizí amerického prezidenta Donalda Trumpa na mírové vyřešení palestinského konfliktu předloženou na jeho Radě míru. Podle nich Izrael nemá žádnou suverenitu nad okupovaným palestinským územím ani nad jakoukoli jinou arabskou zemí.
„Pokračování izraelské expanzivní politiky a nezákonných opatření pouze roznítí násilí a konflikt v regionu a podkope vyhlídky na mír,“ uvádí se v prohlášení, které vyzývá k ustanovení nezávislého palestinského státu a k ukončení okupace arabského území.
Huckabee už v minulosti vzbudil pobouření svými výroky. Zpochybňoval existenci palestinského národa a staví se proti dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu.
Velvyslanec též podporuje izraelské osadníky na Západním břehu a přebírá i jejich jazyk, který o území hovoří jako o „Judeji a Samaří“. Huckabee je tak v rozporu i s Trumpem, který se staví proti anexi Západního břehu.
Huckabee patří k evangelikálnímu proudu křesťanství, který silně podporuje Izrael. Příslušníci takzvaného křesťanského sionismu věří, že návrat Židů do Svaté země a ustanovení státu Izrael naplňuje biblická proroctví a je nutné pro druhý příchod Mesiáše.