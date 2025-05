Chtěl zapálit ambasádu, hrozil zabitím Trumpa. Izrael muže deportoval do USA

Osmadvacetiletého Josepha Neumayera Izrael deportoval do USA, kde byl v neděli po příletu do New Yorku zadržen.

Neumayer přicestoval do Izraele v dubnu a v pondělí se vydal na americkou ambasádu, kde plivl na ostrahu. Strážce se ho pokusil zadržet, ale Neumayer utekl. Na místě zanechal batoh s třemi po domácku vyrobenými zápalnými lahvemi.

Izraelská policie poté Neumayera našla v hotelu a zadržela ho. Podle vyšetřovatelů napsal na svém profilu na sociální síti příspěvek, ve kterém slíbil vypálit americké diplomatické zastoupení v Tel Avivu. Také napsal, že Americe a Američanům patří smrt. Na dalším profilu, se kterým je podle policie rovněž spojen, hrozil zabitím amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Portál stanice BBC v souvislosti s tímto incidentem připomněl středeční vraždu dvou pracovníků izraelského vyslanectví ve Washingtonu. Útočník, kterého policie zadržela, vykřikoval při zatýkání propalestinská hesla.

Izraelská armáda vede v Pásmu Gazy od října 2023 ofenzivu proti teroristickému hnutí Hamás. Mnozí světoví představitelé Izrael kritizují za to, že podle nich nedbá ochrany civilistů a blokuje humanitární pomoc. Spojené státy jsou vnímány jako nejbližší izraelský spojenec.