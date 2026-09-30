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Netanjahu přivítal cestující z letu FlyDubai. Jsi skutečný hrdina, chválil muže zachránce

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  21:26
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se na letišti Ben Gurion setkal s mužem, který zasáhl při útoku během středečního letu FlyDubai z Dubaje do Tel Avivu. Ve videu zveřejněném premiérovou kanceláří muže, jenž byl stále v zakrváceném oblečení, pochválil a označil za „lva“ a „velkého hrdinu“.

„Když se na tebe dívám, vidím lva – velkého hrdinu,“ řekl Netanjahu muži, se kterým se setkal po incidentu na izraelském letišti Ben Gurion. Muž měl stále na sobě zakrvácenou košili, kterou oblékal i na záběrech z letu. S izraelským premiérem se následně objal a poplácal po zádech.

Zástupci médií na Ben Gurionově letišti v Tel Avivu (30. září 2026)
Cestující po incidentu na palubě letu flydubai z Dubaje do Tel Avivu (30. září 2026)
Letoun společnosti flydubai na letišti v Dubaji (30. zář 2026)
Cestující po incidentu na palubě letu flydubai z Dubaje do Tel Avivu (30. září 2026)
11 fotografií

Muž byl podle dostupných informací jedním z cestujících, kteří zasáhli proti pilotovi poté, co během letu pobodal svého kolegu a pokusil se s letadlem havarovat. Společně s ostatními cestujícími a piloty se jim podařilo situaci zvládnout a s letounem následně bezpečně přistáli v Saúdské Arábii.

Co vše se stalo při letu FlyDubai? Chybělo málo a letadlo by se rozpadlo, říká pilot

Incident se stal dopoledne na letu FZ 1037 z Dubaje do Tel Avivu. Na palubě letounu bylo zhruba 180 lidí. Podle izraelských médií evakuační letadlo vypravené do Saúdské Arábie pro cestující přerušeného letu po 16:00 SELČ odletělo do Izraele. Kolem 17:30 SELČ pak letadlo s evakuovanými cestujícími přistálo v Tel Avivu.

Letecká společnost ve svém prohlášení uvedla, že příčiny události zůstávají neznámé, a varovala před „předčasnými spekulacemi“. Příčina sporu mezi piloty nebyla jasná.

Pokus o terorismus, hodnotí čin v letadle Izrael. Útočícího pilota Saúdové zadrželi

Pilot, kterého izraelský úředník identifikoval jako občana Ománu, byl po přistání letadla zatčen, uvedl Netanjahu. Izraelské ministerstvo dopravy oznámilo, že bude provedeno společné vyšetřování incidentu s ministerstvem obrany.

Netanjahu již dříve označil událost za „velmi závažný bezpečnostní incident“ a uvedl, že saúdské úřady pilota vyslechnou.

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