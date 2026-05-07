Izraelský letecký úder zabil syna hlavního vyjednavače Hamásu o míru v Gaze

Azzám Hajja, syn Chalíla Hajji, podle Naíma podlehl zraněním po středečním nočním útoku. Jde už o čtvrtého syna vůdce Hamásu v Gaze, který zemřel při izraelských úderech.
Chalíl Hajja, otec sedmi dětí, přežil v minulosti několik pokusů o atentát. Při izraelském úderu v katarském Dauhá v roce 2024 zemřel další z jeho synů, on sám tehdy přežil. Další dva synové přišli o život při útocích v Gaze v letech 2008 a 2014.
Ještě před oznámením synovy smrti Hajja v rozhovoru pro televizi Al-Džazíra obvinil Izrael, že se snaží narušit úsilí prostředníků o pokrok v realizaci amerického plánu pro Gazu. Izraelská armáda na žádost agentury Reuters o komentář nereagovala.
K násilí dochází v době, kdy představitelé Hamásu a dalších palestinských frakcí v Káhiře jednají s regionálními prostředníky a zvláštním vyslancem Rady míru Nikolajem Mladenovem o zahájení druhé fáze plánu. Rada míru je projekt amerického prezidenta Donalda Trumpa. Plán, s nímž představitelé Izraele a Hamásu souhlasili loni v říjnu, počítá se stažením izraelských vojáků z Gazy, zahájením obnovy území a odzbrojením Hamásu.
Právě odzbrojení teroristického hnutí ale zůstává hlavním sporným bodem jednání o naplnění dohody a upevnění říjnového příměří, které přerušilo dva roky otevřené války.
Představitel Hamásu ve středu agentuře Reuters řekl, že hnutí odmítá jednat o druhé fázi, dokud Izrael nesplní závazky z první části dohody, včetně úplného zastavení útoků.
Od vstupu příměří v platnost zemřelo podle místních zdravotníků nejméně 830 Palestinců. Izrael uvádí, že palestinští ozbrojenci ve stejném období zabili čtyři izraelské vojáky. Izrael tvrdí, že jeho údery mají za cíl zamezit snahám Hamásu a dalších ozbrojených skupin o útoky proti izraelským silám.
17. října 2025