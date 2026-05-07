Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Izraelský letecký úder zabil syna hlavního vyjednavače Hamásu o míru v Gaze

Autor: ,
  11:58
Izraelský středeční letecký úder zabil syna hlavního vyjednavače hnutí Hamás, který jedná o budoucnosti Pásma Gazy v rámci amerických mírových iniciativ. Oznámil to ve čtvrtek vysoce postavený představitel teroristického hnutí Hamás Básim Naím. Zástupci hnutí mezitím v Káhiře jednají s regionálními prostředníky o zachování příměří s Izraelem.
Člen palestinského teroristického hnutí Hamás upravuje čelenku svému kolegovi....

Člen palestinského teroristického hnutí Hamás upravuje čelenku svému kolegovi. (13. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Lidé v Izraeli vyšli do ulic před předáním rukojmí mezi teroristickým hnutím...
Lidé v Izraeli vyšli do ulic před předáním rukojmí mezi teroristickým hnutím...
Palestinští ozbrojenci v Pásmu Gazy stojí na stráži, zatímco vozidla Červeného...
Palestinští militanti Hamásu a Islámského džihádu čekají na členy Červeného...
35 fotografií

Azzám Hajja, syn Chalíla Hajji, podle Naíma podlehl zraněním po středečním nočním útoku. Jde už o čtvrtého syna vůdce Hamásu v Gaze, který zemřel při izraelských úderech.

Chalíl Hajja, otec sedmi dětí, přežil v minulosti několik pokusů o atentát. Při izraelském úderu v katarském Dauhá v roce 2024 zemřel další z jeho synů, on sám tehdy přežil. Další dva synové přišli o život při útocích v Gaze v letech 2008 a 2014.

Fatah se prohlásil za vítěze voleb na Západním břehu, mnozí Palestinci jsou skeptičtí

Ještě před oznámením synovy smrti Hajja v rozhovoru pro televizi Al-Džazíra obvinil Izrael, že se snaží narušit úsilí prostředníků o pokrok v realizaci amerického plánu pro Gazu. Izraelská armáda na žádost agentury Reuters o komentář nereagovala.

K násilí dochází v době, kdy představitelé Hamásu a dalších palestinských frakcí v Káhiře jednají s regionálními prostředníky a zvláštním vyslancem Rady míru Nikolajem Mladenovem o zahájení druhé fáze plánu. Rada míru je projekt amerického prezidenta Donalda Trumpa. Plán, s nímž představitelé Izraele a Hamásu souhlasili loni v říjnu, počítá se stažením izraelských vojáků z Gazy, zahájením obnovy území a odzbrojením Hamásu.

Právě odzbrojení teroristického hnutí ale zůstává hlavním sporným bodem jednání o naplnění dohody a upevnění říjnového příměří, které přerušilo dva roky otevřené války.

První volby v Pásmu Gazy za 20 let. Palestinci si vybírali místní zastupitele

Představitel Hamásu ve středu agentuře Reuters řekl, že hnutí odmítá jednat o druhé fázi, dokud Izrael nesplní závazky z první části dohody, včetně úplného zastavení útoků.

Od vstupu příměří v platnost zemřelo podle místních zdravotníků nejméně 830 Palestinců. Izrael uvádí, že palestinští ozbrojenci ve stejném období zabili čtyři izraelské vojáky. Izrael tvrdí, že jeho údery mají za cíl zamezit snahám Hamásu a dalších ozbrojených skupin o útoky proti izraelským silám.

17. října 2025

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Byty přetékající odpadem. Martin nabízí úklid zdarma, denně mu píší desítky lidí

Snaží se pomáhat Když si Martin Mojžíš Ondruš zakládal stěhovací firmu,...

„Prosím, přijeďte,“ píší Martinovi denně desítky lidí. Čekací listina na úklid domácnosti je dlouhá. Nejde totiž o ledajaký úklid. Martin Mojžíš Ondruš uklízí nejen zdarma, ale pomáhá hlavně lidem...

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

SPD je dno společnosti, které Babiš vytáhl do čela státu, kritizuje Tomáš Halík

Premium
Kněz Tomáš Halík před zaplněnou aulou Filozofické fakulty Univerzity Palackého...

Spiritualitu a politickou kulturu rozebíral populární katolický kněz a teolog Tomáš Halík na středeční přednášce v Olomouci. Při svém výkladu se dotkl i aktuálních témat jako sudetoněmeckého sjezdu v...

7. května 2026  12:02

Lokomotiva v Ústí narazila do osobního vlaku, několik lidí se zranilo

Na nádraží Ústí nad Labem západ se srazila posunovaná lokomotiva s osobním...

Na nádraží Ústí nad Labem západ narazila dnes ráno lokomotiva do stojícího osobního vlaku. Záchranáři odvezli tři lidi s lehčím zraněním do ústecké nemocnice. Událost nemá vliv na dopravu na...

7. května 2026  9:24,  aktualizováno  12:02

Mladý řidič nepřežil srážku s náklaďákem, obě vozidla skončila mimo silnici

Nehoda osobního a nákladního auta u Dolan na Náchodsku (7. května 2026)

Šestadvacetiletý řidič zahynul ve čtvrtek ráno při vážné dopravní nehodě u Dolan na Náchodsku. Jeho vůz skončil zdemolovaný po srážce s nákladním autem. Silnice I/33 byla několik hodin zavřená,...

7. května 2026  12:01

Lupiči v pražském obchodním centru odpálili bankomat, pátrá po nich i vrtulník

Detail poničeného bankomatu v obchodním centru v pražských Kunraticích, který...

V obchodním centru v pražských Kunraticích dnes nad ránem neznámí pachatelé odpálili bankomat. Policisté po nich pátrají i se psovodem, do akce zapojili rovněž vrtulník s termovizí. Při incidentu se...

7. května 2026  7:55,  aktualizováno  11:59

Izraelský letecký úder zabil syna hlavního vyjednavače Hamásu o míru v Gaze

Člen palestinského teroristického hnutí Hamás upravuje čelenku svému kolegovi....

Izraelský středeční letecký úder zabil syna hlavního vyjednavače hnutí Hamás, který jedná o budoucnosti Pásma Gazy v rámci amerických mírových iniciativ. Oznámil to ve čtvrtek vysoce postavený...

7. května 2026  11:58

Obviněného Holobradu odvolali z představenstva příbramské nemocnice

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Rada Středočeského kraje v roli valné hromady ve čtvrtek odvolala z představenstva příbramské nemocnice Stanislava Holobradu. Bývalý šéf nemocnice je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek, v...

7. května 2026  11:49,  aktualizováno  11:55

Vláda chystá rozpočtový podfuk, podáme ústavní stížnost, říká Rakušan

Předseda STAN Vít Rakušan s dalšími členy stínové vlády hnutí, takzvaného...

Proti rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti, které prosazuje vláda Andreje Babiše, protestuje předseda opozičního hnutí STAN, exministr vnitra Vít Rakušan. „Vláda chystá rozpočtový podfuk....

7. května 2026  11:24,  aktualizováno  11:55

Budoucnost kuchyní: Trouba, která pozná pizzu, lednice v zásuvce a barvy proti stresu

Milánský veletrh Salone del Mobile

Kuchyně, které rozpoznají pokrm, zklidní mysl a dokonale splynou s obývacím pokojem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně ukázal, že budoucnost vaření není v kosmických technologiích, ale v nečekané...

7. května 2026  11:45

Dokázali popsat maminčiny emoce, chválil si po premiéře syn spisovatelky Monyové

Domink Mony, syn spisovatelky Simony Monyové

Ve středu večer se v pražském Kině Lucerna uskutečnila slavnostní premiéra prvních dvou dílů očekávané šestidílné série z dílny TV Nova Monyová o tragicky zesnulé Simoně Monyové. „Myslím si, že...

7. května 2026  11:45

Požár v Českém Švýcarsku je zlikvidovaný, hasiči předali území správě parku

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Hasiči zlikvidovali požár v národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Poté, co ve čtvrtek vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě národního parku k dohledu a stanovili...

7. května 2026  7:21,  aktualizováno  11:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

7. května 2026  11:34

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

7. května 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.