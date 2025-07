Carney ve středu oznámil, že jeho země má v úmyslu Palestinu uznat na zářijovém Valném shromáždění OSN za předpokladu, že palestinská samospráva splní určité podmínky.

Na to reagoval americký prezident Donald Trump. „Bude těžké uzavřít obchodní dohodu s Kanadou poté, co země zveřejnila plán uznat Stát Palestina,“ uvedl.

Kanada a USA pracují na vyjednání obchodní dohody do 1. srpna, kdy Trump hrozí uvalením 35procentního cla na všechno kanadské zboží, které není pokryto obchodní dohodou mezi USA, Mexikem a Kanadou. Carney ve středu uvedl, že jednání o clech s americkou vládou byla konstruktivní, ale že se možná nepodaří je uzavřít do stanoveného termínu.

„Změna postoje kanadské vlády v tuto chvíli znamená odměnu pro (palestinské teroristické hnutí) Hamás a poškozuje snahy o dosažení příměří v Pásmu Gazy a rámce pro propuštění (izraelských) rukojmích,“ citovala agentura Reuters z prohlášení izraelského ministerstva zahraničí.

Prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás „ocenil historický postoj Kanady k uznání státu Palestina, který posílí mír, stabilitu a bezpečnost v regionu“.

Carneyho oznámení uvítala i Francie, Elysejský palác uvedl, že obě země budou společně usilovat o mír na Blízkém východě. Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francie v září uzná Stát Palestina, minulý týden. V úterý to ohlásil britský premiér Keir Starmer.

Naopak nejmenovaný zástupce Bílého domu uvedl, že americký prezident Trump má za to, že by uznání Státu Palestina znamenalo pro Hamás odměnu, a to by se podle Trumpa nemělo dít. „Takže to neudělá. Prezident Trump se zaměřuje na to, aby lidé v Gaze dostali najíst,“ dodal činitel.

Na otázku, zda Kanada Spojené státy, které jsou klíčovým spojencem Izraele, o svém oznámení týkajícím se uznání Státu Palestina předem informovala, neodpověděl, píše Reuters.

Carney uznání Státu Palestina podmínil tím, že se palestinská samospráva zaváže k reformám, včetně zásadních změn své vlády a uspořádání voleb příští rok, na nichž se nebude smět podílet Hamás. Palestinská samospráva spravuje Západní břeh Jordánu, Pásmo Gazy ovládá Hamás.