Francouzský lékař Baptiste André tvrdí, že izraelští pohraniční agenti nenechali zadržené, zvláště pak Thunbergovou, spát. Jakmile někdo začal usínat, pustili hudbu a začali tancovat. Podle Andrého lidé z lodi též měli potíže při získávání jídla a vody.

Jiný člen posádky, francouzský novinář egyptského původu Omar Fajjád, rovněž tvrdí, že Izraelci bránili aktivistce ve spánku. Podle něj na ní křičeli, že nesmí spát, protože to je zakázané.

„S lidmi se nezacházelo dobře,“ řekla sama Thunbergová, která odmítla sdělit bližší podrobnosti. Uvedla, že Izraelci jednali „velmi dehumanizujícím způsobem“. „Ale samozřejmě musím zdůraznit, že nic se nedá srovnat s tím, čím si procházejí Palestinci,“ dodala.

Aktivistka zároveň zkritizovala Izrael za zveřejnění záběrů, na nichž si s úsměvem bere bagetu od člena izraelského pohraniční stráže. Označila to za PR akci Izraele.

Vyjádřila se též k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, podle něhož je „mladou, rozhněvanou osobou“ a měla by chodit na terapie zvládání hněvu. „Abych byla upřímná, myslím, že svět potřebuje mnohem více mladých, naštvaných žen, obzvlášť s ohledem na to, co se teď děje,“ odvětila Thunbergová.

Podle ní se Izrael tím, že zadržel jachtu Madleen, na níž se Thunbergová plavila spolu s dalšími jedenácti lidmi, dopustil nelegálního útoku a únosu. Loď vezla do Pásma Gazy symbolický náklad potravin a léků a chtěla upozornit na katastrofální humanitární situaci v oblasti zasažené válkou mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Izrael ji označil za „selfie jachtu“, jejíž cesta měla propagovat aktivisty a podpořit palestinské teroristické hnutí Hamás.

Aktivisté na samotce

Thunbergová a další tři aktivisté z jachty už z Izraele odletěli. Osm zbylých členů posádky odmítlo podepsat souhlas s vyhoštěním a o jejich osudu rozhodne izraelský soud. Podle nevládní organizace Adaláh, jež hájí práva palestinských Arabů v Izraeli a která aktivistům pomáhá, byli dva zadržení byli umístěni na samotku. Jde o francouzskou europoslankyni palestinského původu Rimu Hassanovou, druhým izolovaným je brazilský aktivista Thiago Ávila.

Švédská aktivistka už po zadržení lodi vyzvala své přátele, rodinu a kamarády, aby vyvíjeli tlak na švédskou vládu a ta dosáhla propuštění posádky lodi. Švédský ministr civilní obrany Carl-Oskar Bohlin si později postěžoval na „zásadní nedostatek ohleduplnosti“. Švédské ministerstvo zahraničí totiž kvůli výzvy muselo odpovídat na extrémně vysoký počet hovorů, které blokovaly telefonní linky pro lidi naléhavě potřebující konzulární pomoc.