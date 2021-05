Hlavně se neschovávat v koupelně. Jak jsem se naučila přežít raketový útok

Od naší spolupracovnice v Izraeli - Rozezní se sirény. Mám 90 vteřin na to, abych našla úkryt a schovala se. Naštěstí jsme v Tel Avivu. Města blíže Gazy mají na zaběhnutí do krytu času ještě méně. Takový Aškelon kolem 30 vteřin, Sderot 15. To je hodně málo, není to totiž jako hra na schovávanou, píše přímo z Izraele spolupracovnice MF DNES Dagmar Langová.