Izraelci znovu udeřili v Teheránu. Cílí na infrastrukturu režimu

Další osoba byla při zásahu vysílače zraněna, uvedla státní stanice Irib s tím, že za útokem podle ní stál Izrael. Přístavní město leží na jižním pobřeží Íránu u Hormuzského průlivu.
Podle saúdskoarabského ministerstva obrany při útoku na Rijád tamní protivzdušná obrana zachytila jednu balistickou raketu, druhá potom dopadla do neobydlené části města.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Odvetné útoky na arabské státy se ale neomezují na americké vojenské objekty, terčem se staly i civilní budovy nebo energetická infrastruktura.
Před začátkem války procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu klíčovým Hormuzským průlivem. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se provoz snížil přibližně o 90 procent, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy.
|
Otevřete Hormuzský průliv, jinak zničíme elektrárny, zuří Trump. Írán hrozí blokádou
Americký prezident Donald Trump dal Íránu v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny.