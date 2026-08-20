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Hra před volbami? Napětí mezi Izraelem, Tureckem a Sýrií roste, USA mají obavy

Jan Hron
  15:55

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Syrské vojenské letiště Abú Zuhúr, které se stalo terčem izraelského úderu. (18. srpna 2026) | foto: Reuters

Napětí mezi Tureckem a Izraelem se stupňuje. Jeruzalém varoval Ankaru, aby nerozšiřovala svou vojenskou přítomnost v Sýrii. Izrael kvůli tomu podnikl i úder na syrské vojenské letiště. Sýrie a Turecko obvinění odmítají. Podle Ankary Izraelci hrají politické hry před nadcházejícími volbami. Podobné úvahy zaznívají i ze strany USA, které izraelské údery odsoudily s tím, že zvyšují riziko vojenské konfrontace mezi jejich dvěma spojenci.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac měl tvrdou zprávu pro tureckou hlavu státu. „Recep Tayyip Erdogan zatahuje Turecko do nebezpečných dobrodružství v Sýrii. Izrael nedovolí žádnému aktérovi, aby ohrozil jeho bezpečnost,“ napsal na síti X. Podle něj je lepší, aby prezident pokračoval „ve svých od reality odtržených a vymyšlených rétorických výpadech proti Izraeli“ na půdě tureckého parlamentu, „než se pokoušel testovat odhodlání Izraele se bránit“.

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