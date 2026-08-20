Izraelský ministr obrany Jisrael Kac měl tvrdou zprávu pro tureckou hlavu státu. „Recep Tayyip Erdogan zatahuje Turecko do nebezpečných dobrodružství v Sýrii. Izrael nedovolí žádnému aktérovi, aby ohrozil jeho bezpečnost,“ napsal na síti X. Podle něj je lepší, aby prezident pokračoval „ve svých od reality odtržených a vymyšlených rétorických výpadech proti Izraeli“ na půdě tureckého parlamentu, „než se pokoušel testovat odhodlání Izraele se bránit“.
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