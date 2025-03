Izrael lobbuje za zachování ruských základen v Sýrii, vyvážily by obávané Turecko

2461 otužilců po pupík ve vodě. Česko se zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů

Češi potvrdili pověst národa otužilců. Do jezera Most se jich o sobotním poledni ponořilo 2 461 naráz, což znamená zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Akci pořádal český ledový muž David Vencl,...