Izrael udeřil na severu Sýrie nedaleko skladů zbraní. Nejméně 36 lidí zemřelo

Organizace to uvedla na síti X a příspěvky doprovodila záběry explozí. Média neinformují o tom, že by údery na letišti zastavily provoz. Izrael v Sýrii už mnoho let útočí na cíle spojené s Íránem či šíitskou skupinou Hizballáh.

Syrské armádní zdroje citované státní agenturou SANA hovořily rovněž o civilních obětech, píše AFP. Zatím však není jasné, zda za nimi stojí izraelské údery; stanice Al-Džazíra informovala, že izraelské nálety se děly „souběžně“ s dronovým útokem teroristických skupin z Idlibu západně od Halabu.

المرصد السوري لحقوق الإنسان @syriahr انـ ـفـ ـجـ ـارات عـ ـنـ ـيـ ـفـ ـة مستمرة نتيجة اسـ ـتـ ـهـ ـداف #إسرائيلي لمستودعات صـ ـواريـ ـخ في منطقة #جبرين قرب مطار #حلب الدولي https://t.co/VDqBNBGJeh oblíbit odpovědět

Agentura Reuters na přelomu roku hovořila s šesticí nejmenovaných zdrojů, včetně představitelů syrských bezpečnostních složek, a uvedla, že izraelské údery v Sýrii jsou poslední dobou častější.

Podle jednoho zdroje izraelské letectvo tvrdě útočí na letiště v Damašku a Halabu, které využívá Írán pro přepravu zbraní, a to bez varování. „Dříve vypálili varovnou střelu,“ řekl Reuters jeden zdroj. Díky ní tak posádky nákladních vozů měly čas opustit kamiony, než je izraelské letectvo zničilo.

Od října do konce loňského roku při takových úderech zahynulo 19 příslušníků Hizballáhu, spojence palestinského hnutí Hamás podporovaného Íránem. Proti Hamásu Izrael vede válku v Pásmu Gazy kvůli krvavým teroristickým útokům, které hnutí provedlo v jižním Izraeli loni v říjnu.