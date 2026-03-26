Pákistánský zdroj v souvislosti s Arakčím uvedl, že „Izraelci měli souřadnice a chtěli se jich zbavit“. „Sdělili jsme Spojeným státům, že jestli je zlikvidují, nezbyde nikdo, s kým by šlo jednat, takže USA požádaly Izrael, aby to nedělal,“ dodal zdroj.
Zabití Tangsírího Teherán ani izraelská armáda dosud oficiálně nepotvrdily. Zdroj portálu The Times of Israel ToI uvedl, že Tangsírí byl zodpovědný za uzavření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro přepravu ropy. Podle zdroje byl zabit při vzdušném úderu v Bandar-Abbásu, který se nachází na pobřeží Perského zálivu u strategicky významné části Hormuzského průlivu.
Íránci chtějí vyjednávat, ale bojí se, prohlásil Trump. Teherán to popírá
Írán čelí úderům Izraele a Spojených států od konce února. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že íránský režim se účastní mírových rozhovorů, a naznačil, že představitelé Teheránu to popírají kvůli obavám, že je zabijí vlastní lidé. Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.