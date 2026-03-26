Izrael si rozmyslel zabití šéfdiplomata Íránu Arakčího. Kvůli nám, zní z Pákistánu

Izrael na žádost Pákistánu souhlasil, že neprovede atentát na íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího a předsedu parlamentu Muhammada Kalíbafa, uvedla s odkazem na pákistánský zdroj agentura Reuters. Podle nejmenovaného izraelského zdroje byl naopak zabit šéf námořnictva íránských revolučních gard Alírezá Tangsírí.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026)

Pákistánský zdroj v souvislosti s Arakčím uvedl, že „Izraelci měli souřadnice a chtěli se jich zbavit“. „Sdělili jsme Spojeným státům, že jestli je zlikvidují, nezbyde nikdo, s kým by šlo jednat, takže USA požádaly Izrael, aby to nedělal,“ dodal zdroj.

Zabití Tangsírího Teherán ani izraelská armáda dosud oficiálně nepotvrdily. Zdroj portálu The Times of Israel ToI uvedl, že Tangsírí byl zodpovědný za uzavření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro přepravu ropy. Podle zdroje byl zabit při vzdušném úderu v Bandar-Abbásu, který se nachází na pobřeží Perského zálivu u strategicky významné části Hormuzského průlivu.

Íránci chtějí vyjednávat, ale bojí se, prohlásil Trump. Teherán to popírá

Írán čelí úderům Izraele a Spojených států od konce února. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že íránský režim se účastní mírových rozhovorů, a naznačil, že představitelé Teheránu to popírají kvůli obavám, že je zabijí vlastní lidé. Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu.

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech.

„Hoďte na ně Orešnik!" Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek.

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii.

První dámy a humanoid. Trumpová hostila summit o technologiích ve vzdělávání

Americká první dáma Melania Trumpová uspořádala ve středu v Bílém domě setkání o budoucnosti technologií ve vzdělávání.

Íránci chtějí vyjednávat, ale bojí se, prohlásil Trump. Teherán to popírá

Americký prezident Donald Trump trvá na tom, že íránské vedení s jeho vládou jedná, ačkoliv Teherán to popírá. Trump ve středu prohlásil, že íránští činitelé to nechtějí přiznat, protože se bojí, že...

