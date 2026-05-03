Chasidská sekta v Izraeli chrlí dětské nevěsty, úřady narážejí na „kód mlčení“

Autor:
  14:19
Rodiny v uzavřené chasidské sektě na severu Izraele systematicky provdávají dívky už od jejich 12 let. Zjištění vycházejí ze svědectví členů komunity i z podkladů vládní komise. Popisují rozsáhlé zneužívání, promyšlené utajování i omezené možnosti úřadů zasáhnout v izolovaném prostředí.
Ultraortodoxní židé se účastní svatby ve městě Beitar Illit nedaleko...

Ultraortodoxní židé se účastní svatby ve městě Beitar Illit nedaleko Jeruzaléma. (9. února 2026) | foto: Gil Cohen Magen / Sipa Press / ProfimediaProfimedia.cz

Židovská nevěsta pláče, když přijíždí s rodinou na svou svatbu v ultraortodoxní...
Ultraortodoxní židovští poutníci během oslav svátku Roš hašana, židovského...
Ultraortodoxní poutníci během oslav svátku Roš hašana, židovského Nového roku,...
Ortodoxní židovští poutníci se modlí během oslav svátku Roš hašana na okraji...
11 fotografií

„Je to čisté znásilnění. Nikdo se čtrnáctileté dívky neptá, jestli se chce vdát. O rok později už chodí na hřiště s dítětem v kočárku,“ popsal deníku Haarec člen ultraortodoxní komunity z Javnielu. Společenství čítá 500 rodin a tvoří významnou část z pěti tisíc obyvatel města.

Vládní komise upozornila, že dětské sňatky jsou zde velmi rozšířené. Její členové narazili na projevy nefunkčního rodičovství i nehlášené sexuální zneužívání. Zároveň podotkli, že skutečný rozsah problému nelze přesně určit kvůli koordinovanému úsilí zakrývat realitu.

„Hlavně se nevracejte.“ V Izraeli to kvůli službě v armádě vře, začíná jít i o život

Komunita pořádá tajné svatby, falšuje dokumenty a uvádí úřady v omyl. V některých případech jí pomáhají skrývat těhotenství nezletilých i zdravotníci. Sekta se hlásí k braclaverskému chasidismu, který vychází z učení rabína Nachmana z Braclavi z přelomu 18. a 19. století.

Společenství považuje sňatky v brzkém věku za běžnou součást života. Teenageři, často ve věku 15 až 17 let, vstupují do manželství v souladu s učením, které takové svazky prezentuje jako „žádoucí“.

Židovský Taliban navlékl dcery do nikábů, na útěku zakotvil v zemi Mayů

„Podle komunity to pomáhá chránit mládež před různými nebezpečími,“ uvedla komise, která vznikla v roce 2023.

Zahájení stíhání viníků je komplikované, neboť úřady mají omezený přístup ke svědectvím a důkazům. Komunita funguje na principu „kódu mlčení“, který aktivně brání členům mluvit s úřady nebo novináři.

Ultraortodoxní židé se přou o košer telefony, rabíni se bojí nesvatého obsahu

Jakýkoli pokus o kritiku doprovází strach. Lidé, kteří hovořili s Haarecem, si pečlivě vybírali místo i čas. „Kdo promluví, riskuje, že zničí život sobě i své rodině,“ uvedla jedna z příslušnic sekty.

Situaci ilustruje případ Miky Maimoniové, kterou ve 14 letech provdali za 19letého muže a během tří měsíců otěhotněla. Před porodem ji donutili naučit se smyšlený příběh, kterým měla své těhotenství vysvětlit, a poslali ji rodit do jiného města. Ze sekty se jí podařilo uniknout v roce 2015.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Chasidská sekta v Izraeli chrlí dětské nevěsty, úřady narážejí na „kód mlčení“

Ultraortodoxní židé se účastní svatby ve městě Beitar Illit nedaleko...

Rodiny v uzavřené chasidské sektě na severu Izraele systematicky provdávají dívky už od jejich 12 let. Zjištění vycházejí ze svědectví členů komunity i z podkladů vládní komise. Popisují rozsáhlé...

3. května 2026  14:19

Divadlo v obýváku. Brněnský soubor chodí hrát do bytů, před dějem se nelze schovat

V Brně sídlí unikátní ženské bytové divadlo Mikro-teatro. Jeho principálkou je...

V Brně sídlí unikátní ženské bytové divadlo. Při představení Mikro-teatra protagonistky hledí divákům do očí a hrají „na dotek“. Vše odstartovalo domácí představení na dětské narozeninové oslavě....

3. května 2026  14:04

Toč tu Jiřinu, furt ji toč! naléhala Helena Růžičková. A režisér Zelenka přání plní

Premium
Jiřina Bohdalová a Zdeněk Zelenka (2016)

Návštěva staré dámy, Nesmrtelná teta, Ach, ty vraždy. To jsou jen některé z titulů, jež s jubilantkou Jiřinou Bohdalovou natočil režisér Zdeněk Zelenka. „Z jejího herectví a mého neherectví se...

3. května 2026

Česká vláda brzdí Evropu, míní Grolich. Jsme pragmatičtí, oponuje Juchelka

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. (2. února 2026)

Úvodní téma Nedělní debaty České televize patřilo dopadům současné krize na Blízkém východě na růst HDP a inflaci. V následné diskusi o směřování české zahraniční politiky vůči Evropské unii se však...

3. května 2026  13:46

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

3. května 2026  11:33,  aktualizováno  13:12

Švýcarský „král“ hromadí volné pozemky a buduje impérium, úřady šílí

„Král Švýcarska“ Jonas Lauwiner (nedatováno)

Švýcarské úřady horečně hledají způsob, jak zalepit jednu konkrétní díru v zákonech. A to kvůli muži, který ji už léta obratně využívá ve svůj prospěch. Jednatřicetiletý Jonas Lauwiner hromadí...

3. května 2026  13:02

O sexualitě mluvíme málo tam, kde na ní záleží nejvíc, říká autorka České touhy

Česká novinářka a spisovatelka Hana Vacková. (24. dubna 2026)

Šest let sbírala příběhy z českých ložnic. Nyní vybrané vydává spolu s odbornými komentáři v knize Česká touha. Novinářka Hana Vacková v ní mapuje fenomény lidské sexuality a otevírá debatu u široké...

3. května 2026

VIDEO: Ukrajinci zasáhli Rusku dva tankery. Už je používat nebude, rýpl si Zelenskyj

Ukrajinci zasáhli dva tankery stínové flotily v Novorossijsku (3. května 2026)

Ukrajinští vojáci u vjezdu do přístavu v Novorossijsku zasáhli dva tankery patřící do ruské stínové flotily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rozsah škod na těchto lodích není známý....

3. května 2026  12:44

V Chomutově shořela restaurace Dřevák u Kamencového jezera

Pohled z ptačí perspektivy na Kamencové jezero v Chomutově.

V noci shořela restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. V objektu nikdo nebyl. Vstup do areálu z Přemyslovy ulice je uzavřený. Zjišťování výše škody a příčiny požáru bude následovat...

3. května 2026  12:26

Nizozemský plán na zdanění investic vyvolává odpor, vláda s ním ale dál počítá

Plénární sál nizozemského parlamentu v Haagu (26. dubna 2026)

Nizozemsko se chystá na zásadní obrat ve zdanění majetku. Vláda i přes silný odpor podnikatelů a investorů dál prosazuje plán zavést od roku 2028 daň z nezrealizovaných zisků. Lidé investující do...

3. května 2026

„Snad se to nevymkne kontrole.“ Požár v Českém Švýcarsku hasí sedm vrtulníků

Přímý přenos
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší, na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se jej snaží...

3. května 2026  7:53,  aktualizováno  11:47

GLOSA: Ti pajduláci mě hrozně bavili. Hlas Bohdalové je soundtrack mého dětství

Žaneta Fuchsová ve filmu Lucie, postrach ulice (1984)

Je to zdánlivá drobnost, ale přesně charakterizuje pečlivý, dnes by se řeklo až starosvětský přístup k práci. Když se herečka Jiřina Bohdalová připravovala k namlouvání kreslených večerníčkovských...

3. května 2026  11:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.