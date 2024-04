Nesplnili jsme úkol. Šéf armádních zpravodajců Izraele končí kvůli útoku Hamásu

Podle agentury AP je prvním vysokým představitelem, který odchází kvůli selhání izraelských služeb a úřadů v souvislosti s loňským útokem ozbrojenců z hnutí Hamás.

Podle prohlášení armády vyvodil Haliva svou „velitelskou odpovědnost“ v souvislosti s útokem ze 7. října, při kterém podle izraelských úřadů zemřelo na 1200 lidí a 250 dalších bylo zavlečeno do Pásma Gazy.

„Zpravodajská jednotka pod mým velením nesplnila úkol, který nám byl svěřen,“ citovala agentura AFP z rezignačního dopisu generála. „Od té doby si tento černý den (7. říjen) nosím si sebou. Den po dni, noc po noci,“ uvedl dále Haliva, který vyzval k vytvoření vyšetřovací komise, která by objasnila veškeré okolnosti teroristického útoku.

Izraelský tisk citoval deset dnů po útoku z dopisu, který Haliva rozeslal vojákům. V něm generál uvedl, že za útok palestinského hnutí Hamás a jeho spojenců na izraelské území v okolí Pásma Gazy může selhání tajných služeb. „Nezvládli jsme úkol; za toto selhání jsem plně odpovědný,“ stálo v dopise.

Odchod náčelníka armádní zpravodajské služby by mohl otevřít dveře k dalším rezignacím mezi představiteli izraelského bezpečnostního aparátu v souvislosti s loňským teroristickým útokem, uvádí agentura AP. Podle ní však není zcela jasné načasování tohoto kroku. Dříve Haliva tvrdil, že z funkce odejde, až válka skončí.

Podle většiny Izraelců však nastal čas, aby ve funkcích skončili lidé, kteří nesou odpovědnost za selhání, jež umožnila ozbrojencům loni v říjnu zaútočit na izraelské území. Píše to dnes portál The Times of Israel s odkazem na nový průzkum, kde se pro to vyjádřilo 62 procent respondentů. Častěji po rezignaci volají příznivci opozičních stran, než vládní pravice.