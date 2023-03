Vzácná solidarita. Izraelci vybrali peníze pro Palestince, jimž vypálili domy

Fink je členem středolevicové Strany práce a crowdfundingovou kampaň spustil v pondělí ráno. K úternímu odpoledni do ní přispělo přes 9 tisíc lidí. Aktivista uvedl, že ho k tomu přiměly otřesné záběry vypálených domů z obce Huvára u Nábulusu. Zemřel tam jeden Palestinec a více než 100 dalších utrpělo zranění, z toho čtyři vážná. Zničeny byly desítky aut a řada domů.

„Jako věřící žid jsem cítil, že k takovým událostem nemohu mlčet,“ uvedl Fink, jemuž kvůli této iniciativě přišly stovky výhrůžných vzkazů. Dodal však, že věří, že většina Izraelců nedělní útok na palestinské domy odsuzuje. Tisíce lidí, kteří přispěli ve sbírce, přináší podle něj „trochu optimismu v této těžké době, kdy jsou zprávy plné extremistů, teroristů a žhářů“.

Izraelská polici ve středu oznámila zadržení šesti podezřelých s tím, že vyšetřování pokračuje a zatčeni budou zřejmě i další lidé. Generálmajor Jehuda Fuchs, který velí izraelské armádě v oblasti, uvedl, že jeho jednotky byly na pokusy o odplatu osadníků připravené, ale intenzita násilí, kterého se podle něj dopustily desítky lidí, je překvapila.

Incident v Huváře označil za pogrom, který spáchali zločinci. „Kolektivní tresty nepomáhají v boji proti terorismu, naopak mohou terorismus dokonce vyvolat,“ řekl.

Aktivista Fink míní, že útočníci mají příznivce i v současné vládě. Tu sestavil koncem loňského roku Benjamin Netanjahu i s krajně pravicovými a ultraortodoxními stranami. Po nedělním večerním útoku trvalo několik hodin, než někteří vládní politici, včetně premiéra, útok odsoudili s tím, že osadníci nemají brát spravedlnost do svých rukou.

Nicméně například poslanec vládní krajně pravicové strany Židovská síla Zvika Fogel, který předsedá parlamentnímu výboru pro národní bezpečnost, útočníky podpořil. „Včera, terorista pocházel z Huváry. Zavřená, spálená Huvára – to je to, co chci vidět. To je jediná cesta, jak je zastrašit. Po vraždě (dvou Židů), jaká se stala včera, potřebujeme hořící vesnice, když izraelská armáda nekoná,“ řekl Fogel v pondělí ráno izraelskému rozhlasu. Později na Twitteru napsal, že jeho výroky byly „překroucené“, aniž ovšem vysvětlil jak.

Izraelsko-palestinské napětí v posledním roce zostřily intenzivnější razie izraelských vojáků proti palestinským radikálům na Západním břehu, s nimiž armáda začala zhruba před rokem po několika palestinských teroristických útocích, při nichž zahynuly tři desítky lidí. Za rok vojáci zatkli na 2 500 radikálů, ale při střetech přišlo loni o život na 170 Palestinců, včetně civilistů. Letos při raziích zemřelo dalších šest desítek Palestinců, opět včetně několika civilistů.

Napětí na Západním břehu zostřil i nástup nové Netanjahuovy vlády, v níž jsou ministři, kteří prosazují rozšiřování osad na tomto území. Palestinci je přitom společně s Pásmem Gazy a východním Jeruzalémem považují za území pro svůj budoucí stát. Rozšiřování osad považuje většina mezinárodního společenství za nelegální.

V polovině února izraelský úřad legalizoval dalších devět židovských osad, což kritizovaly mimo jiné i Spojené státy. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v reakci na to řekl, že „území Izraele náleží izraelskému lidu“ a že chce osad „mnohem víc“. V reakci na dění v Huváře vyzval lidi, aby „nebrali zákon do svých rukou“, zatímco jeho Židovská síla obvinila Netanjahua, že je slabý v boji proti terorismu.