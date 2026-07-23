Působí to jako paradox. USA vstoupily do války s Íránem na základě obav, že využije svůj jaderný program k vytvoření atomové bomby. Nyní však Trumpova administrativa schválila dohodu, která vyvolává obavy, že se pokusí jaderné bomby získat další státy na Blízkém východě, v čele se Saúdskou Arábií, s níž onu dohodu uzavřela.
Kritiku, že Washington porušuje vlastní pravidla hry, vzbuzuje především jeho důraz na to, aby Teherán umožnil mezinárodním inspektorům přístup kamkoliv. Po Rijádu však to, aby podléhal přísnějšímu protokolu ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), jenž je považován za „zlatý standard“ jaderné kontroly, nevyžaduje.
„Zdá se, že to otevírá cestu zemi, která by se ve skutečnosti mohla chtít stát jadernou mocností.“