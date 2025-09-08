Bránit se je jedna věc, vraždit děti druhá. Španělsko přitlačilo na Izrael

  17:58
Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil v pondělí ráno kvůli válce v palestinském Pásmu Gazy několik opatření proti Izraeli. Jedním z nich je i zbrojní embargo. Izraelskou ofenzivu v Gaze přitom označil za genocidu. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar v reakci španělskou vládu obvinil z antisemitismu a dvěma jejím členkám zakázal vstup do Izraele.
Termín genocida Sánchez v této souvislosti podle deníku El País použil v oficiálním veřejném projevu poprvé. Po reakci Izraele Madrid povolal ke konzultacím velvyslankyni z Tel Avivu.

„Jedna věc je bránit svou zemi, a druhá bombardovat nemocnice a nechat umírat hlady nevinné děti. To, co dělá Izrael, je vyhlazování bezbranného národa a porušování všech pravidel humanitárního práva. Nemůžeme sedět s rukama v klíně,“ prohlásil Sánchez v pondělním projevu před sídlem španělské vlády.

Španělský premiér od začátku války v Gaze v říjnu 2023 patří k nejhlasitějším kritikům toho, co mnozí označují za neadekvátní reakci izraelské vlády na teroristický útok palestinského hnutí Hamás na Izrael. Právě útokem Hamásu tato válka začala.

Španělsko tlačí na pozastavení asociační dohody EU s Izraelem, Česko je proti

Sánchez připomněl, že jeho vláda teroristický útok Hamásu opakovaně odsoudila, a zdůraznil, že „vždy bude podporovat právo Izraele na existenci a na obranu“. Dnes odpoledne také španělská vláda odsoudila střelbu na autobusové zastávce v Jeruzalémě, kde ráno podle policie dva Palestinci zabili šest lidí včetně jednoho Španěla.

Dekretem, který se v úterý chystá schválit španělská vláda a poté i potvrdit parlament, Španělsko zastaví obchod se zbraněmi a vojenským materiálem s Izraelem. Legislativně se tak podle Sáncheze zakotví to, co už se v praxi děje. K dalším opatřením patří zákaz využívat španělské přístavy lodím převážejícím palivo pro izraelskou armádu, či zákaz vstupu na španělské území osobám, které se „účastní genocidy, porušování lidských práv a válečných zločinů v Pásmu Gazy“.

Španělsko, Norsko a Irsko schválily Palestinu. Podpora genocidy, zuří Izrael

Madrid rovněž zvýší humanitární pomoci pro Gazu a podporu Palestinské samosprávě a zakáže dovoz výrobků z nelegálních osad na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu „s cílem zastavit násilné vysídlování palestinských civilistů“.

„Španělsko nemá jaderné bomby, letadlové lodě ani velké zásoby ropy. Izraelskou ofenzivu nemůžeme zastavit, ale to neznamená, že se o to nemůžeme pokusit. Existují věci, za které stojí za to bojovat,“ řekl Sánchez.

Izrael se v Pásmu Gazy dopouští genocidy, varuje Amnesty International

Připomněl též kroky, které už jeho vláda v této souvislosti podnikla, například uznání palestinského státu, který by existoval vedle Izraele. To je podle Sáncheze a mnoha dalších jediné možné řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Sánchez také kritizoval velké světové mocnosti, že podle něj „uvázly mezi lhostejností a spoluvinou“.

Snaha odvést pozornost, reaguje Izrael

Šéf izraelské diplomacie v reakci obvinil španělskou vládu z nepřátelské a protiizraelské rétoriky. „Snaha zkorumpované Sánchezovy vlády odvést pozornost od (jejích) závažných korupčních skandálů neustálými protiizraelskými a antisemitskými útoky je evidentní,“ napsal ministr Saar na sociální síti X a opět obvinil Sánchezovu vládu, že je „spojencem vrahů z Hamásu“.

Saar také oznámil zákaz vstupu do Izraele pro místopředsedkyni španělské vlády Yolandu Díazovou a ministryni pro mládež Siru Regovou. Díazová, která už dříve chování Izraele v Gaze také označila za genocidu, v reakci uvedla, že je hrdá na to, že jí Izrael vstup do země zakázal.

Izraelský soud se vzepřel vládě. Nařídil jí, aby palestinské vězně lépe živila

Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Koncem listopadu 2023 a letos v lednu a v únoru většinu unesených propustili výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích.

V zajetí zůstává 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je naživu. Při izraelské ofenzivě podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zemřelo nejméně 64 522 Palestinců, z toho 65 za uplynulý den. Tyto údaje nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale většina byli podle OSN civilisté.

O Genocidě mluví i další země

Z genocidy vůči Palestincům viní Izrael několik zemí, mezinárodní organizace na ochranu lidských práv i některé izraelské nevládní organizace. Už v prosinci 2023 podala Jihoafrická republika u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu žádost, aby tento soud OSN zahájil řízení se státem Izrael, který se podle Jihoafrické republiky v Gaze dopouští genocidy. Soud zatím v této věci nerozhodl, ale několikrát vyzval Izrael, aby zvýšil dodávky humanitární pomoci do Gazy.

Jednání Izraele v Gaze nese znaky genocidy, tvrdí zpráva OSN

Kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v Gaze, loni v listopadu vydal na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC), jehož jurisdikci Izrael neuznává.

Také vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk dnes obvinil Izrael z masového zabíjení palestinských civilistů a páchání válečných zločinů v Pásmu Gazy. Türk už minulý měsíc řekl, že hladomor, který OSN v Gaze v srpnu vyhlásila, je přímým důsledkem jednání izraelské vlády. Ta popírá, že by hladomor na tomto území byl.

